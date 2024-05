Isabelle Huppert presiederà la Giuria alla Mostra del cinema di Venezia

News Cinema

Dopo l'annuncio del Leone d'Oro alla carriera al "pensionato" Peter Weir, arriva la notizia che la grande attrice francese Isabelle Huppert sarà la presidente della Giuria alla prossima Mostra del cinema di Venezia.

Dopo l'annuncio dell'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera al grande regista australiano Peter Weir, che ha da poco comunicato il suo ritiro dall'attività, arriva la notizia che a presiedere la Giuria della prossima Mostra del Cinema di Venezia (28 agosto-7 settembre) sarà un'attrice carismatica, fortunatamente ancora molto attiva, Isabelle Huppert.

Isabelle Huppert presidente della Giuria della Mostra del cinema di Venezia

Il legame tra Isabelle Huppert e la mostra del cinema di Venezia è molto forte: l'attrice francese ha vinto due volte la Coppa Volpi come miglior attrice, la prima volta con Un affare di donne di Claude Chabrol nel 1988 e la seconda sempre con lo stesso regista, uno dei suoi mentori, con Il buio nella mente. Sempre a Chabrol, ma stavolta al festival di Cannes, deve il premio come miglior attrice per Violette Nozière, mentre un secondo premio sulla Croisette lo ha ottenuto per La pianista di Michael Haneke. Ma sono numerosissimi i riconoscimenti e i ruoli memorabili interpretati da questa grande attrice, che nel 2022 è stata onorata dell'Orso d'oro alla carriera dal festival di Berlino.

Nelle parole del direttore della mostra del cinema Alberto Barbera:

Isabelle Huppert è un'immensa attrice, esigente, curiosa e di grande generosità. Musa di numerosi grandi cineasti, non si è mai neppure sottratta all'invito di giovani o meno famosi registi che hanno visto in lei l'interprete ideale delle loro storie. La sua enorme disponibilità a mettersi costantemente in gioco, segno della sua non comune intelligenza, unitamente alla capacità di guardare al cinema al di là dei confini geografici e mentali, ne fanno un ideale Presidente di Giuria in un festival aperto al mondo intero quale è la Mostra del Cinema di Venezia. Le siamo molto grati per aver accettato l'incarico, consapevoli dei numerosi impegni al cinema e in teatro cui deve far fronte nei prossimi mesi.