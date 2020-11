Irish Film Festa In Short: un'edizione speciale in streaming gratuito del festival del cinema irlandese

News Cinema

Sarà in streaming gratuitamente dal 27 al 29 novembre l'Irish Film Festa in una versione dedicata quest'anno ai cortometraggi.

Anche quest'anno sfortunato, l'Irish Film Festa, il festival interamente dedicato al cinema e alla cultura irlandese, in qualche modo si farà, con un'edizione speciale che si svolgerà interamente online dal 27 al 29 novembre.

La 13a edizione di Irish Film Festa si sarebbe dovuta svolgere dal 25 al 29 marzo scorso presso la Casa del Cinema di Roma. A causa dell'emergenza COVID, è stata annullata, come tantissime altre manifestazioni. Il programma prevedeva come sempre proiezioni di lungometraggi e cortometraggi, incontri e masterclass con gli ospiti, e una sezione letteraria.

Oggi Irish Film Festa torna in un'edizione speciale, con 18 cortometraggi selezionati, divisi in due categorie, Live Action e Animazione, che saranno disponibili gratuitamente per il pubblico italiano su irishfilmfesta.org.

"La selezione è stata impegnativa, con diversi corti assai validi che sono dovuti, nostro malgrado, rimanere fuori", commenta il direttore artistico Susanna Pellis. "Fa piacere, per l’ennesima volta, veder confermato il livello e la considerazione raggiunti dal cortometraggio in Irlanda; e fa altrettanto piacere riconoscere attori molto noti nei titoli in concorso, come Moe Dunford, Kate O’Toole, Martin McCann, Ian McElhinney, Pat Shortt, Stuart Graham".

L'evento online Irish Film Festa in Short non vuole sostituire l'esperienza reale del festival, per il quale la presenza degli artisti irlandesi è sempre stata e resta imprescindibile. L'iniziativa nasce dal desiderio di continuare a offrire agli spettatori italiani, sia pure in forma ridotta, una finestra sul cinema irlandese contemporaneo e su uno dei suoi settori più vivaci, quello del cortometraggio.