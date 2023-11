Io sono un po' matto… e tu? di Dario D'Ambrosi al TFF, con un cast eccezionale e gli attori disabili del Teatro Patologico

News Cinema

Un cast straordinario, per un film girato in sole 24 ore: Claudio Santamaria, Raoul Bova, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marco Bocci, Stefania Rocca, Dario D’Ambrosi, Riccardo Ballerini, Domenico Iannacone e i talentuosi attori della Compagnia Stabile del Teatro Patologico.

S’intitola “Io sono un po’ matto… e tu?” il film di Dario D’Ambrosi che verrà presentato ufficialmente in occasione del 41° Torino Film Festival, per la sezione Fuori Concorso/ Ritratti e Paesaggi.

Colonna sonora d’eccezione, il brano “Zitti e buoni” dei Måneskin, vincitore del Festival di Sanremo e di Eurovision 2021.

Il lungometraggio, scritto e diretto da D’Ambrosi e realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Accademia di Cinema Griffith di Roma, racconta con un’ironia surreale e tragicomica alcuni aspetti psicologici e sociali; testimonia un lavoro coraggioso, una nuova forma d’arte per il cinema, dove la recitazione diventa parte di un processo riabilitativo autentico: il metodo di teatro-terapia di D’Ambrosi viene studiato e messo in pratica in più di ventidue Paesi in tutto il mondo, mirando all’inserimento sociale dell’individuo. Quattro continenti su cinque hanno centri di cura che si ispirano al lavoro del Teatro Patologico che in quarant’anni di attività ha curato più di 1700 persone con disabilità psichiche.

Nel film gli attori e le attrici della compagnia, immedesimandosi con il proprio direttore, cercano di risolvere ansie e paure di personaggi famosi che si rivolgono a loro in vari luoghi della città. Gli attori professionisti confessano con ironia e sincerità i propri tic e le proprie manie sperando che questi “tutor psichiatrici” riescano a risolverli. Nella pellicola sono stati così affrontati quei problemi e disturbi di “vita quotidiana”, in cui chiunque di noi s’imbatte ogni giorno.

L’idea del film nasce come una “scommessa” grazie a Dario D’Ambrosi, dopo la sua esperienza nel manicomio “Paolo Pini” di Milano per un periodo di tre mesi.

«Alla base di Io sono un po’ matto e tu?, film con un cast straordinario composto da famosi attori italiani e la partecipazione di trenta attori diversamente abili della Compagnia Stabile del Teatro Patologico, c’è l’idea di raccogliere fondi utili al progetto scientifico All Mad Free – queste le parole del regista e fondatore del Teatro Patologico Dario D’Ambrosi - Il film ha quindi come prima e principale finalità quella di sensibilizzare il pubblico sul tema, sempre poco trattato e approfondito della disabilità psichica e poi quello pratico di sostenere il progetto».