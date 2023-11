Io Capitano e gli altri candidati agli European Film Awards

News Cinema

Sono stata annunciate le candidature per gli European Film Awards, con la presenza del film di Matteo Garrone, Io Capitano, mentre il maggior numero di nomination le ha ottenute The Zone of Interest di Jonathan Glazer. Eccole tutte nel dettaglio.

Comincia la stagione dei premi, eccoci quindi a iniziare un bilancio a partire dal cinema europeo e dal suo principale riconoscimento annuale, gli European Film Awards, che verranno assegnati a Berlino il prossimo 9 dicembre. Sono state rese note le candidature, che hanno riservato alcune soddisfazioni anche per il cinema italiano. I film per ora in pole position, con le cinque candidature principali portate a casa, sono The Zone of Interest di Jonathan Glazer e Fallen Leaves di Aki Kaurismaki, entrambi presentati con accoglienza molto positiva e premiati allo scorso Festival di Cannes.

A proposito del quale, il vincitore della Palma d'oro, Anatomia di una caduta di Justine Triet, si piazza subito dopo con quattro candidature. Poi è la volta di Green Border di Agnieszka Holland, già alla guida della European Film Academy, con tre nomination. Io Capitano di Matteo Garrone ha ottenuto le due candidature principali, miglior film e miglior regista, mentre Josh O'Connor è in lizza come miglior attore per La Chimera di Alice Rohrwacher. Due candidature per Sandra Huller, per le sue due splendide interpretazioni in Anatomia di una caduta e The Zone of Interest.

La European Film Academy è composta da 4600 membri, che hanno scelto le cinquine che trovate qui sotto.

FILM EUROPEO

Anatomia di una caduta di Justine Trier

Foglie al vento di Aki Kaurismaki

Green Border di Agnieszka Holland

Io Capitano di Matteo Garrone

The Zone of Interest di Jonathan Glazer

REGISTA EUROPEO

Justine Triet per Anatomia di una caduta

Aki Kaurismaki per Foglie al vento

Agnieszka Holland per Green Border

Matteo Garrone per Io Capitano

Jonathan Glazer per The Zone of Interest

ATTRICE EUROPEA

Sandra Hüller per Anatomia di una caduta

Eka Chavleishvili per Blackbird Blackbird Blackberry

Alma Pöysti per Foglie al vento

Mia McKenna-Bruce per How to have sex

Leonie Benesch per The Teachers' Lounge

Sandra Hüller per The Zone of Interest

ATTORE EUROPEO

Thomas Schubert per Il cielo brucia

Jussi Vatanen per Foglie al vento

Josh O'Connor per La chimera

Mads Mikkelsen per The Promised Land

Christian Friedel per The Zone of Interest

SCENEGGIATORE EUROPEO

Justine Triet e Arthur Harari per Anatomia di una caduta

Aki Kaurismaki per Foglie al vento

Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko & Agnieszka Holland

İlker Çatak & Johannes Duncker per The Teachers' Lounge

Jonathan Glazer per The Zone of Interest