Intervista a Ivana Lotito, miglior attrice protagonista al Festival di San Vito Lo Capo per il film Rosa pietra stella

Si è conclusa la seconda edizione del Festival del Cinema Italiano e a vincere il premio come miglior attrice protagonista è stata Ivana Lotito. L'abbiamo incontrata al termine della cerimonia di premiazione.

Si è concluso il Festival del Cinema Italiano che si è svolto nella cittadina siciliana di San Vito Lo Capo dall'8 al 12 giugno. Sono stati presentati in concorso otto film, quindici cortometraggi e quattro documentari sull'ambiente, tutte opere rigorosamente italiane. Una giuria presieduta da Silvio Orlando e composta da Serena Autieri, Chiara Francini, Giusy Buscemi, Paolo Conticini, Donatella Finocchiaro e dal regista Christian Marazziti ha eletto i vincitori di questa seconda edizione del Festival nel corso della cerimonia di premiazione che sarà trasmessa su Rai2 in seconda serata il 13 lunglio. Tra i premiati c'è Ivana Lotito alla quale è stata assegnata la Stella D'Argento come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione nel film drammatico Rosa pietra stella.

Diretto da Marcello Sannino, il film racconta la storia una giovane trentenne bellissima e dal carattere molto ribelle. Ha una figlia di undici anni con la quale non ha legami, essendo sempre stata una madre poco presente. La donna barca il lunario svolgendo diversi lavoretti precari fino a quando, grazie a un avvocato, inizia a fare affari con i diversi immigrati che popolano le stradine intorno al centro storico di Napoli. Con i guadagni ottenuti da queste attività, si riavvicina a sua figlia per provare a essere una buona madre e rimediare agli errori passati. La sua vita sembra pronta a un grande cambiamento anche grazie all'incontro con Tarek, un uomo di origine algerina che potrebbe rappresentare una svolta per lei.

Qui sotto l'intervista con Ivana Lotito subito dopo aver ricevuto il premio a San Vito Lo Capo. Più in basso il trailer di Rosa pietra stella, un film che è stato penalizzato dalla chiusura delle sale per l'emergenza sanitaria ed era uscito in streaming con il circuito #IoRestoInSala. Per recuperarlo nelle prossime settimane bisogna tenere d'occhio la programmazione delle arene estive.

Rosa pietra stella: Intervista a Ivana Lotito - HD