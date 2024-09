Inter - Due stelle sul cuore, una clip in anteprima esclusiva dal film evento al cinema dal 19 al 25 settembre

News Cinema

Il film evento Inter - Due stelle sul cuore, in sala dal 19 al 25 settembre con Nexo Studios, celebra il ventesimo scudetto della squadra: un traguardo raccontato con testimonianze e contenuti inediti. In anteprima esclusiva possiamo mostrarvene una clip.

Inter - Due stelle sul cuore è il titolo del film evento diretto da Carlo A. Sigon, al cinema dal 19 al 25 settembre con Nexo Studios: è dedicato al ventesimo scudetto dell'Inter, conquistato l'anno scorso nel tripudio della tifoseria, tra gente comune e vip uniti in un appoggio incondizionato a questo importante traguardo. Possiamo mostrarvi in esclusiva una clip del film, un estratto di Napoli-Inter commentato da volti noti, in un crescendo di suspense che qualcuno non ha dimenticato.



Inter. Due stelle sul cuore: Clip in anteprima esclusiva del Film-Evento dedicato al 20esimo scudetto dell'Inter - HD

Inter - Due stelle sul cuore, al cinema solo dal 19 al 25 settembre