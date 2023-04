Insidious: La Porta Rossa, ecco il primo trailer italiano del quinto capitolo della saga horror!

News Cinema

Ecco finalmente il trailer italiano con le prime immagini di Insidious: La Porta Rossa, quinto capitolo di una delle saghe horror di maggior successo. Il film sarà nei cinema italiani dal 5 luglio prossimo.

L'attesa del trailer di Insidious: La Porta Rossa, quinto capitolo di una delle serie horror di maggior successo di sempre, che segna anche il debutto alla regia del protagonista Patrick Wilson, è finalmente finita ed ecco le prime immagini di quello che vedremo la prossima estate (in Italia il film uscirà il 5 luglio).



Insidious: La Porta Rossa: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Insidious 5 - HD

In Insidious: La Porta Rossa troviamo tutto il cast originale che interpreta i membri della famiglia Lambert, perseguitata dai demoni. Questa la trama: "Per mettere a riposo i loro demoni una volta per tutti, Josh (Patrick Wilson) e il figlio Dalton, che adesso va al college (Ty Simpkins), devono addentrarsi più profondamente nell'Altrove di quanto abbiano fatti prima, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e un coacervo di nuovi e più terrificanti terrori che stanno in agguato dietro la porta rossa". Oltre ai già citati, ci sono nel film Rose Byrne, Andrew Astor, Sinclair Daniel, Hiam Abbas e naturalmente Lin Shaye. La sceneggiatura è di Scott Teems su soggetto di Leigh Whannell, ispirato ai personaggi che lui stesso ha creato.