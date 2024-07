Inside Out 2 supera i 40 milioni di euro al boxoffice italiano, è il più grande incasso mondiale della storia Pixar

News Cinema

Inside Out 2 al botteghino italiano ha superato i 40 milioni di euro, mentre nel frattempo nel mondo ha superato Gli incredibili 2 come maggiore incasso di tutti i tempi per la Pixar.

Con gli ulteriori 1.695.200 euro raccolti al boxoffice italiano del weekend, Inside Out 2 ha raggiunto il totale italiano di 40.438.000 euro (fonte Cinetel), una cifra vertiginosa se consideriamo che il film più visto in Italia post-pandemia è stato Avatar: La via dell'acqua (2022) con 44.800.000: il traino del film animato sta fisiologicamente calando e non li raggiungerà, ma rimane un risultato straordinario per l'animazione. Nel frattempo è diventato il più alto incasso Pixar nel mondo, superando con il suo 1.350.092.000 di dollari (fonte Boxofficemojo) il 1.243.225.700 di Gli incredibili 2 nel 2018. Nella classifica storica del boxoffice animato, ha scavalcato il primo Frozen, in 24/48 ore sorpasserà anche Super Mario Bros. - Il film, ma probabilmente frenerà a un passo da Frozen II - Il segreto di Arendelle (1.451.653.300 dollari mondiali). "Probabilmente", perché il 1° agosto si prevede l'uscita in Giappone, dove il primo capitolo riscosse un enorme successo. Se le nuove avventure di Gioia nella mente di Riley supereranno anche quel traguardo, a questo punto sarà solo la semantica a decidere la sua vetta del più alto incasso per un film di animazione (inflazione permettendo): ricordiamo infatti che il remake del Re Leone, teoricamente primo con 1.663.080.000 dollari, non è stato venduto come il cartoon in CGI che in effetti è, rendendo il suo dominio controverso.