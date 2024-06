Inside Out 2, la Pixar al cinema per restarci: passerà molto più tempo prima del passaggio in streaming

News Cinema

La Disney ha imparato la lezione del periodo Chapek, quando i lungometraggi Pixar sono stati dirottati su Disney+ in contestata esclusiva, disabituando il pubblico alla sala. Inside Out 2 di quest'estate sarà un evento cinematografico... e lo rimarrà più a lungo del solito. Il presidente Pixar è molto felice della decisione.

Inside Out 2 sarà al cinema dal 19 giugno e ci rimarrà: intervistato da Bloomberg, il presidente Pixar Jim Morris ha confermato che il rapporto stretto tra i loro film e Disney+, nel periodo della pandemia e oltre, è terminato del tutto: anzi, la finestra prima dello sbarco in streaming del sequel si allungherà ulteriormente, forte anche dell'interesse suscitato dal lungometraggio, prenotazioni dei biglietti inclusi. Il periodo della "svalutazione" per la Pixar è finito?



Cominciò con la pandemia, che spinse l'allora CEO Disney Bob Chapek a spostare Soul in eslusiva su Disney+ nei mercati dove la piattaforma streaming era già arrivata da poco (e doveva essere sostenuta al massimo, complice la congiuntura assai sfavorevole). Tempo dopo tuttavia il dirottamento dei lunghi Pixar su Disney+ si trasformò in un'abitudine piuttosto contestata, alla quale Bob Iger, tornato CEO a fine 2022, vuole dare un taglio definitivo. Quando la Pixar infatti è tornata in sala nel 2022 con Lightyear - La vera storia di Buzz, il film si è rivelato un flop: al di là delle critiche artistiche, non pochi analisti indicarono nella disabitudine alla sala una delle ragioni principali della frenata. L'animazione dei Walt Disney Animation Studios e Pixar cominciava a essere ormai percepita come prodotto per lo streaming, tendenza pericolosa non solo per il cinema in generale, ma anche per film di animazione dal budget alto. Sulle prime sembrava che anche Elemental l'anno scorso potesse fare la stessa fine (essendo peraltro più convicente di Lightyear, a nostro parere), ma invece la tenacia ha pagato: aver mantenuto nelle sale il film lo ha portato a raggiungere i 500 milioni di dollari d'incasso, sui quali pochi avrebbero scommesso dal primo weekend. Per questa ragione sono stati per principio riproposti negli ultimi mesi al cinema delle ex-esclusive Disney+ come Luca, Red e lo stesso Soul. Inside Out 2 alzerà la posta ulteriormente.

Il film di Kelsey Mann infatti, stando a quello che ha dichiarato Jim Morris, presidente Pixar, non approderà allo streaming prima di 100 giorni di sfruttamento cinematografico: molti di più dei 47 di Lightyear e più degli 89 di Elemental. È tempo di rettificare la "qualità percepita" Pixar e di riportarla all'esaltazione del dettaglio sul grande schermo. Morris dice: "Spero che non pubblicheremo mai più in esclusiva un nostro film su Disney+. Se faremo più cose per Disney+, dovrebbero essere delle serie, in modo tale da rimarcare in modo netto la differenza tra quello che facciamo per le sale e ciò che facciamo per lo streaming". Aggiungiamo che la recente riduzione della forza lavoro pixariana va proprio in questa direzione, di un ritorno all'antico con meno produzioni, più valorizzate. La nuova strategia, lo ricordiamo, non cancella comunque la serie originale Win Or Lose che sbarcherà sulla piattaforma entro la fine dell'anno. Leggi anche Inside Out 2, anche Nostalgia si unisce alle emozioni del sequel