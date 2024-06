Inside Out 2 è al cinema, il regista: "La storia d'amore di Riley con se stessa"

News Cinema

È al cinema l'ultima fatica Pixar, Inside Out 2, dove Riley raggiunge l'adolescenza. E le sue emozioni vecchie e nuove si danno battaglia! In conferenza stampa il film è stato presentato dal regista Kelsey Mann e dal producer Mark Nielsen.

Inside Out 2 della Pixar è al cinema dal 19 giugno, così anche il pubblico italiano può adesso apprezzare le nuove sfide mentali di Riley, giunta ora all'adolescenza: le sue emozioni ospitano la pericolosa e incontrollabile Ansia... e crescere diventerà sempre più difficile! Il regista Kelsey Mann e il producer Mark Nielsen hanno presentato a Roma in conferenza stampa questo difficile seguito di uno dei capolavori della storia dell'animazione contemporanea. Dov'è l'anima poetica di questo Inside Out 2?

Inside Out 2, "un'altra grande opportunità per parlare delle nostre emozioni"

Inside Out 2 fa esplodere l'adolescenza di Riley, ormai tredicenne, proprio quando in un weekend deve dimostrarsi bravissima per un'allenatrice di hockey, nel liceo che l'ospiterà dall'anno successivo. Un crocevia della vita, che le sue vecchie emozioni Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura non sono più in grado di affrontare da sole: la pubertà attiva infatti Ansia, Imbarazzo, Invidia e Noia, che rischiano di prendere il controllo della situazione...

Come mai, scrivendo questo sequel, non si è deciso di mettere Riley davanti a una situazione più classica nelle storie adolescenziali, come l'innamoramento? Proprio perché era più scontata. Il producer Mark Nielsen ci ha infatti spiegato che in una prima stesura del film l'hockey non era l'elemento portante della vicenda, ma poi, cercando uno spunto più originale, si sono ricordati che lo sport sembrava contare molto per Riley nel primo Inside Out. Il regista Kelsey Mann ha allora deciso di usare quella chiave: "In questo modo raccontiamo sempre una storia d'amore, se volete, ma una storia d'amore di Riley con se stessa: deve imparare a volersi bene".

Per scegliere quali emozioni coinvolgere in sceneggiatura, il team si è ancora una volta riferito a uno staff di psicologi ed esperti, alcuni dei quali già attivi nel primo capitolo, però la chiave per un autore di un film del genere rimane leggere dentro di sé. Gioia si sente a repentaglio nel processo di crescita di Riley, e Mann si commuove raccontandoci da dove sia venuto lo spunto. Stava scannerizzando delle sue vecchie foto di famiglia, e ha realizzato che nelle foto dei suoi compleanni, a partire dai 5 anni per arrivare all'adolescenza e oltre, sorrideva sempre meno. Anche il percorso artistico però contribuisce a sorreggere Gioia. Mark confessa per esempio che, di fronte al pubblico che in questi giorni sta accogliendo Inside Out 2 a braccia aperta, è quella la sua emozione prevalente. Ripensando invece agli anni trascorsi a lavorare sul film, Kelsey integra: "Gioia anche per me, forse già con un pizzico di nostalgia: ti ricordi Mark, quando lavoramo su Inside Out 2?"

Scherzi a parte, lavorare sull'universo della mente significa lavorare sull'universo condiviso da noi tutti, gli autori ne avvertono la responsabilità, ma anche la gratificazione. Il primo film è stato così amato, che il suo regista Pete Docter (ora direttore creativo della Pixar) oltre quattro anni fa ha ufficialmente chiesto a Kelsey di cominciare a pensare a nuove idee per un sequel, nemmeno previsto in origine. E l'affetto del pubblico è proprio trasversale: "È bellissimo rivisitare questo mondo, è una grande opportunità poter parlare delle proprie emozioni. Ed è bello anche per i più piccoli espandersi e comprendere emozioni più complesse." Hanno paura che chi non ha una certa età non colga queste complessità? Kelsey è più che tranquillo: "Ci siamo accorti che bambini e bambine hanno capito il film a volte più degli adulti".