Inside Out 2: Alla scoperta delle nuove Emozioni a... Burano (VIDEO)

News Cinema

L'isola veneziana di Burano rende omaggio alle nuove colorate Emozioni del film Disney Pixar Inside Out 2, in arriva nei cinema il 19 giugno. Ecco il bellissimo video.

Il film Disney e Pixar Inside Out 2, che torna dai personaggi che avevano reso famose le emozioni nel film del 2015 Inside Out, arriverà il 19 giugno nelle sale italiane. Per celebrare i nuovi personaggi della storia, Disney Italia ha realizzato un progetto speciale nella splendida isola di Burano, coinvolgendo le sue coloratissime casette e canali dove nei giorni scorsi sono "spuntate" delle installazioni giganti dedicate alle nuove emozioni protagoniste del film: Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.



Inside Out 2: "Nuove Emozioni a Burano!" - HD



“New Emotions in Burano” è un tributo tutto italiano al film. Artisti e artigiani locali hanno collaborato per dar vita a una grande installazione site-specific creando un connubio tra i colori dei singoli personaggi del film e quelli tipici della vivace architettura locale. Le installazioni, diffuse in vari angoli del borgo, sono state realizzate con materiali di riciclo e a basso impatto ambientale, pensate per essere perfettamente integrate nel contesto unico dell’isola di Burano, colorate di giorno e illuminate di notte attraverso sistemi led a basso consumo.



Un’attivazione “Pop-up” temporanea che ha sorpreso abitanti e turisti ed è stata protagonista di un video hero diffuso a livello internazionale attraverso i canali social di Disney e Pixar, un omaggio al film e ai suoi protagonisti, ma anche alla creatività dell’isola – una perla del patrimonio italiano – e alla sua bellezza, con i suoi vivaci campielli, i canali limpidi e le strette calli.



Il progetto è stato realizzato grazie al supporto della Venice Film Commission e del Comune di Venezia, utilizzando maestranze e professionisti locali.

Inside Out 2 : la trama ufficiale, il cast e il trailer italiano del film