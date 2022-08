Indiana Jones, Tarantino difende il 4 e del 3 dice: "E’ veramente noioso!". Il web non gradisce

News Cinema

De gustibus non disputandum est, ma criticando Indiana Jones e l'ultima crociata, a cui preferisce di gran lunga Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, Quentin Tarantino si è fatto più di un nemico sul web.

Pur essendo impegnato nel suo ruolo di papà, Quentin Tarantino trova ugualmente il tempo per andare al cinema e tenersi aggiornato sulle ultime uscite e i trending topic. Così, dopo aver visto e apprezzato Top Gun: Maverick, il regista ha voluto dire la sua sulla saga di Indiana Jones, di cui si parla diffusamente in questi giorni. Il problema è che, esprimendo la sua opinione e criticando un capitolo del franchise particolarmente caro al pubblico, Quentin ha scatenato un putiferio. I fan delle avventure cinematografiche di Indiana Jones non hanno gradito i suoi commenti e sui social hanno espresso in maniera vivace la loro disapprovazione o il loro stupore.

Tarantino non fa sconti: per lui Indiana Jones e l'ultima crociata è noiosissimo

Durante un podcast, al quale ha partecipato insieme al co-sceneggiatore di Pulp Fiction Roger Avary, Quentin Tarantino ha cominciato a parlare dei suoi film preferiti, e a un certo punto è entrato in argomento Steven Spielberg e Indiana Jones. E indovinate un po’ a quale film non ha reso giustizia? Non a Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, da tutti ritenuto la pecora nera della saga, ma a Indiana Jones e l'ultima crociata, in cui ha recitato Sean Connery nel ruolo del papà del personaggio di Harrison Ford. Ecco cosa ha detto Tarantino:

Il teschio di cristallo mi piace più di quello con Sean Connery. Non mi piace quello con Sean Connery, non mi piace per niente… E’ veramente noioso! E (il padre di Indiana Jones) non è un personaggio interessante.Subito si comincia con le battute facili. Il film sembra Stop! Or my Mom Will Shoot.

Le parole di Quentin Tarantino sono la diretta conseguenza di un' animata discussione durante il podcast. Qualcuno sosteneva che Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo non facesse realmente parte del franchise, vista la sua scarsa qualità. Roger Avary si è allora lanciato in difesa del quarto film della serie e, subito dopo, Tarantino ha dichiarato che lo considera migliore di Indiana Jones e l'ultima crociata, che comunque non è l'ultima perché il prossimo anno arriva il numero 5. Il film al quale Quentin ha paragonato a Indiana Jones e l'ultima crociata è Fermati, o mamma spara, una commedia del 1992 diretta da Roger Spottiswoode e interpretata da Sylvester Stallone e da Estelle Getty. Molti la considerano la prova peggiore di Sly.

Chi ha ascoltato Tarantino proferire queste parole poco lusinghiere non ha reagito bene. Qualcuno ha riso e qualcuno è rimasto deluso, e in molti hanno protestato.

Tarantino and Avary shitting on Indiana Jones and the Last Crusade comparing it to Stop! Or My Mom Will Shoot and preferring Kingdom of the Crystal Skull on the Reel Blend Podcast 😂 never a dull moment with those guys. — Ash Russell (@ashrussell88) August 6, 2022

Enjoying listening to Tarantino rap about the Indiana Jones films on the @ReelBlend podcast. Did not expect him to say he prefers Kingdom Of The Crystal Skull to Last Crusade. pic.twitter.com/6QD2YA5BgY — Nick de Semlyen (@NickdeSemlyen) August 11, 2022