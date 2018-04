Indiana Jones potrebbe diventare donna. Lo dice Spielberg

Proprio come gli acchiappafantasmi di Ivan Reitman, che grazie a Paul Feig sono effettivamente diventati un manipolo di coraggiose ragazze, anche Indiana Jones potrebbe prima o poi cambiare sesso, anzi più prima che poi, visto che molto probabilmente Indiana Jones 5 sarà l'ultimo film nel quale Harrison Ford si calerà nei panni dell’impavido archeologo.

Lo ha dichiarato Steven Spielberg nel corso di un'intervista rilasciata a The Sun durante la promozione di Ready Player One, che da noi al momento è il film campione di incassi. Parlando proprio di Indiana Jones 5, il regista ha detto: "Nel caso dovremmo cambiare il nome da Jones a Joan, e non ci sarebbe nulla di male". Poi Spielberg ha accennato al fondamentale ruolo che hanno avuto le donne nella sua vita: "Mia madre era una donna forte, sapeva farsi sentire, aveva le sue convinzioni. Per me è stata una gran fortuna essere stato influenzato dalle donne, molte delle quali ho amato alla follia - per esempio mia moglie e mia madre".

Nel sottolineare più volte il proprio rispetto per le donne, Steven ha poi spiegato di non aver mai pagato le attrici meno degli attori e che tanto Tom Hanks e Meryl Streep per The Post quanto Olivia Cooke e Tye Sheridan per Ready Player One hanno avuto la stessa paga. Infine il regista ha confermato che Indiana Jones 5 sarà l'ultimo film della serie con protagonista Harrison Ford e che il franchise continuerà.

Quest'ultima informazione va certamente persa per buona ma non possiamo giurare che Indiana Jones 6, 7 eccetera si faranno, perché nessuno ha preso accordi in merito. Sappiamo però che la Lucasfilm sta considerando l'idea di un reboot della serie. Ecco, comunque, tutti i dettagli su Indiana Jones 5.