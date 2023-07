Indiana Jones, Harrison Ford: "Io e Sean Connery in mutande per i primi piani"

News Cinema

Gli infortuni, l'importanza dei luoghi visitati, la paura (che non ha) dei serpenti e dei topi, il rapporto divertito con Sean Connery nell'Ultima Crociata, il suo attaccamento al personaggio. Harrison Ford ha raccontato la sua vita con Indiana Jones fino al Quadrante del Destino.

Più di quarant'anni di Indiana Jones sono confluiti per Harrison Ford in Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il sipario sul personaggio: l'attore si è prestato con umorismo a un'intervista / ricordo per GQ, commentando alcune delle situazioni e degli elementi più caratterizzanti della saga, anche in rapporto alla sua vita professionale. Vi riassumiamo in basso quanto Harrison racconta.



Harrison Ford: "Non ho paura dei serpenti, quello si chiama recitare!"

Ormai lo sappiamo: Indiana Jones e il Quadrante del Destino segue Indy ormai vecchio e superato, alle prese con gli ultimi anni della sua vita, nel recupero di quella che era la sua essenza, messa a repentaglio dal tempo che passa: il contrasto tra il 1969 e l'introduzione, in cui vediamo Indiana giovanissimo, è per Ford una delle cose più belle che abbia visto in un suo film. E di tempo in effetti ne è passato un sacco, da quelle riprese nell'estate del 1980 per I predatori dell'arca perduta, uscito l'anno successivo. Nell'intervista con GQ Harrison Ford ha commentato alcune delle esperienze avute nei suoi quattro decenni trascorsi col prof. Henry Jones Jr.

Le riprese del Quadrante del Destino si sono fermate per un infortunio di Ford, ma è recidivo. Già durante la lavorazione dei Predatori si strappò il legamento crociato anteriore per colpa di un'ala dell'aereo, nella famosa scena del combattimento col nazista enorme. Il danno peggiore fu forse però sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, durante la lotta col thug nella stanza da letto: caricarsi il nemico sulle spalle per poi farlo cadere in avanti costò a Ford un'ernia del disco fulminante, nonché tantissimi problemi per la tabella di marcia delle riprese (Harrison lo accenna: in tutti questi casi Spielberg andò avanti a girare con la sua controfigura Vic Armstrong, ogniqualvolta il volto di Indiana non fosse proprio necessario in un'inquadratura).