Indiana Jones e il Quadrante del Destino primo al boxoffice italiano del weekend, qual è il responso mondiale?

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha ottenuto un primo posto al boxoffice italiano del weekend, ma la partenza nel mondo è tiepida. Resiste in seconda posizione Elemental, che invece ha già superato i flop animati dell'anno scorso.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino al suo esordio è primo al boxoffice italiano del weekend, ma ci duole (sul serio) constatare che è una vittoria tiepida: su cinque giorni il film con Harrison Ford diretto da James Mangold ha incassato 2.388.000 euro, per un totale mondiale di 130.000.000 di dollari (60 negli Usa). Non solo è una partenza debole che prospetta un flop notevole, considerando il vociferato budget sotto i 300 milioni, ma siamo ben al di sotto delle cifre del precedente Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, che nel 2008 in Italia nell'antico weekend cinematografico di tre giorni portò a casa sui 4 milioni (e terminò qui la sua corsa con 11.472.000). Per dare l'idea, poco più di un mese fa il remake della Sirenetta sui cinque giorni ha registrato 4.272.400 euro, e nel mondo sta andando in pari solo adesso (marketing escluso) con 523.800.000 dollari mondiali, costando poco meno del Quadrante, sui 250. A Indy certo non ha giovato la negatività post-Cannes, anche se la media attuale di recensioni professionali su Rotten Tomatoes si è poi rialzata sul 68%. Sull'aggregatore 2.500 utenti hanno decretato un 88% , mentre sull'IMDB l'esito di 31.000 voti decreta al momento una media poco sotto il 7. La verità è forse nell'evidente difficoltà che la saga ha ormai di richiamare al cinema i più giovani, nella stragrande maggioranza dei casi trascinati dai genitori.