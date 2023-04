Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il ringiovanimento di Harrison Ford spiegato dal regista

News Cinema

James Mangold ha raccontato a Total Film qualcosa dei primi 25 minuti che aprono Indiana Jones e il Quadrante del Destino, dove vediamo in azione un Harrison Ford ringiovanito digitalmente... grazie al materiale d'archivio della Lucasfilm!

Ormai lo sappiamo un po' tutti, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, al cinema dal 28 giugno, ha un prologo di una ventina di minuti in cui seguiamo un'avventura di Indy negli anni Quaranta, ma sempre con Harrison Ford: la sua versione giovane è stata ricreata digitalmente dall'Industrial Light & Magic, mentre la storia principale si svolge nel 1969 e vede un prof. Jones attempato, in linea con l'età effettiva di Ford oggi. Ma com'è andata quest'operazione di ringiovanimento digitale? Lo ha raccontato il regista James Mangold a Total Film. Leggi anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino - James Mangold spiega perché tornano gli stessi villain per la terza volta

James Mangold su Harrison Ford ringiovanito in Indiana Jones 5: "Una tecnologia incredibile, non mi ponevo nemmeno il problema"

James Mangold ha ereditato da Steven Spielberg la regia di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, e ha voluto ripercorrerne le orme almeno nel prologo di 25 minuti, dove vediamo in azione un Indiana Jones alla vecchia maniera. Cosa ha significato sul set concepire le scene con Harrison Ford immaginandolo poi ringiovanito dalla tecnica digitale dell'Industrial Light & Magic? Mangold ha cercato di spiegarlo, illustrando anche la necessità di cominciare il quinto capitolo della saga in questa maniera...

Avevamo centinaia di ore di girato con lui [alla Lucasfilm, ndr]: primi piani, piani medi, totali, illuminato in ogni maniera, di notte e giorno. Lunedì potevo riprendere Harrison che a 79 anni fingeva di averne 35, e il mercoledì potevo vedere i giornalieri con la sua testa già sostituita. [...] Era una tecnologia incredibile e, da molti punti di vista, posso dire di non averci nemmeno pensato più di tanto. Mi sono limitato a girare una folle scena d'apertura di più o meno venticinque minuti, era la mia occasione di scatenarmi. [...] Lo scopo era dare al pubblico una corposa dose di quello che gli mancava da tanto tempo. Perché poi il film plana nel 1969, e dovrete adattarvi al mondo di oggi, un po' diverso da quello che era.