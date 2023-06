Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford e l'ultimo giorno di riprese

News Cinema

Harrison Ford ha raccontato a un giornalista le sue sensazioni l'ultimo giorno di riprese di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, al cinema dal 28 giugno. Quali emozioni ha provato?

Il 28 giugno sarà al cinema Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il quinto e ultimo capitolo della saga dedicata al prof. Henry Jones Jr., ancora una volta portato al cinema da Harrison Ford, da poco ottantenne. Il sito Digitalspy lo ha intervistato e gli ha domandato cosa abbia provato l'ultimo giorno di riprese, un momento che, dopo quarant'anni trascorsi col personaggio, non poteva che avere un significato e un sapore particolare... Leggi anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge: "Essere vulnerabili è importante"

Harrison Ford e l'ultimo giorno di riprese di Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Indiana Jones e il Quadrante del Destino vede un prof. Jones nel momento della pensione, ben diverso da come lo conoscevamo, ma trascinato nuovamente in un'avventura da una figlioccia (Phoebe Waller-Bridge), che appare dal suo passato. James Mangold ha diretto il film, ereditandolo da Steven Spielberg che ha mantenuto il ruolo di executive producer, in una lunga fase di preproduzione cominciata nel 2016, quando il progetto è stato annunciato, fino ad arrivare a oggi. Un tragitto lungo, che per Harrison Ford è però ancora più lungo, perché iniziò nel 1980, sul set dei Predatori dell'arca perduta. Cosa ha provato dopo l'ultimo ciak di questo quinto Indiana Jones?

Non ho avuto quella sensazione [stile "è l'ultima volta che indosso frusta e Fedora", ndr]. La sensazione che ho avuto è quella che hai quando hai fatto qualcosa e puoi guardarla - anzi, ricordi di averla fatta anche se non puoi ancora vederla - con la soddisfazione di averci messo impegno, di averne ricavato qualcosa di valore. E ho sentito quel senso di pace, quel senso di soddisfazione, perché questo particolare lavoro che Jim, io e tutte le altre persone coinvolte abbiamo fatto insieme si è concluso con un senso di appagamento per me. Spero che gli altri ne ricavino la stessa soddisfazione.