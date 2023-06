Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge: "Essere vulnerabili è importante"

Interviste Cinema

Dal 28 giugno al cinema ci aspetta Indiana Jones e il Quadrante del Destino, e per l'occasione abbiamo incontrato in conferenza stampa Harrison Ford, la coprotagonista Phoebe Waller-Bridge, il villain Mads Mikkelsen e il regista James Mangold. "La forza di Indy l'avevamo ampiamente dimostrata, dov'è ora la sua debolezza?"

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ci aspetta in sala dal 28 giugno: Harrison Ford torna a interpretare l'archeologo più famoso del cinema, in compagnia di Phoebe Waller-Bridge nei panni della sua figlioccia Helena, affrontando la minaccia di uno scienziato di nome Voller, interpretato da Mads Mikkelsen. Il tutto è diretto da James Mangold, che ha ereditato il progetto da Steven Spielberg, qui solo executive producer. Abbiamo incontrato regista e interpreti in una conferenza stampa, dove hanno discusso di questa delicatissima e rischiosa sfida.



Il ritorno di Indiana Jones

Perché tornare su Indy in Indiana Jones e il Quadrante del Destino, a quindici anni di distanza da Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo? Ford spiega che voleva chiudere la storia di Indiana, "Volevo vederlo alla fine della sua vita". C'era un buon copione che lo ha incoraggiato ad affrontarlo, lo ha entusiasmato. "Avevo l'ambizione di farlo. [...] Mi piace dire addio così. Con una storia interessante che ho sperato potesse coinvolgere le persone." I film realizzati finora, spiega Harrison, hanno raccontato la forza di Indy, era una cosa già ampiamente dimostrata: ora si tratta di raccontarne una nuova fase, quindici anni dopo, la fine della vita accademica che per lui è sempre stata un'ispirazione. È a pezzi all'inizio del film: "La sua debolezza è nei segni del tempo".

Nonostante sia una giovane donna, "con la forza dell'intelligenza, indipendente e con senso dell'umorismo", Helena - ci spiega Phoebe - ha un coraggio che può facilmente trasformarsi in incoscienza. È una che non sa chiedere davvero aiuto, deve imparare ad apririsi. Helena è la persona giusta per Indy in questo momento della sua vita, perché il prof. Jones si trova in un "cul-de-sac emotivo", circondato da gente che nel 1969 è entusiasmata dal futuro, quando lui ha dedicato la sua vita al passato. Lei lo riattiva, anche se è all'inizio è in malafede: Helena scoprirà la passione vera (per la storia) solo alla fine, capendo che essere vulnerabile è importante. "Mi piace pensare che rimarranno per sempre amici, lei comunque sarà cambiata per sempre dall'incontro con lui."

Mads Mikkelsen, che interpreta il cattivo della situazione, scherza sulle sfumature dei personaggi raccontate da Ford e Waller-Bridge: "Voller non ha debolezze, certo essere nazi non aiuta! La sua passione è anche la sua debolezza." Voller vive per un'ossessione, come altri personaggi del film.





James Mangold e l'Indiana Jones da scoprire

James Mangold, il regista del film, ha vissuto un'esperienza "entusiasmante". "Una delle cose che mi ha attirato è stata la compagnia, sono cresciuto ammirando questi film e queste persone, Ford, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, hanno costruito il mio amore per il cinema. Sentivo l'opportunità e ho sentito il loro calore, ho capito che sarebbe stata una delle grandi esperienze della mia vita."

Qual è stata la più grande sfida di questo lungometraggio? Mangold distingue tra due sfide. Una era quella puramente logistica: la gestione delle scene d'azione, gli spostamenti del set in giro per il mondo, coordinare inquadrature girate in posti diversi ma appartenenti alla stessa scena. "Bisogna pianificare un sacco." Ma la sfida più grande però è assicurarsi che il film abbia un'anima, che gli attori trovino lo spazio per portare umanità anche in una produzione così massiccia. Perché un blockbuster non dovrebbe averla? Non capisce chi divide lo spettacolo puro da un coinvolgimento emotivo più profondo. "Non possiamo avere le due cose insieme?" Bisogna proteggere quella bolla emotiva "che non puoi descrivere con gli storyboard o creare con gli effetti visivi", la magia del momento.

Si è chiesto come coinvolgere il vecchio e il nuovo pubblico? Non più di tanto: James spiega che la bussola è innanzitutto quella di fare un buon film, a prescindere. Non lavora pensando al modo in cui vendere qualcosa ("Forse sono pazzo"). Da regista è importante lavorare per creare una macchina che puoi effettivamente guidare tu. Ci sono i ricordi del passato, la sua eredità, ma allo stesso tempo c'è la necessità di fare qualcosa di nuovo. Non devi mirare a salvare capra e cavoli, devi proiettarti in avanti, devi porti domande sui personaggi e chiederti se sono interessanti. Il Voller di Mikkelsen per esempio fa ormai parte dell'America anche se rimane un nazista, questo già lo rende diverso dai passati antagonisti: è integrato però ha una missione tutta sua.

Spontaneo che qualcuno pensi a un legame tra questo Indy e un altro addio gestito da Mangold, Logan. "Un legame c'è... ma quando lavoro su una saga penso all'integrità del film in sé, provo a chiedermi qual è la storia unica per questo specifico film. Sapevo che Logan aveva passato tutta la sua vita soffrendo, chiedendosi se nascondersi o accettare di essere usato come arma, quindi la morte per lui in fondo era una salvezza, negli ultimi secondi era finalmente libero. Questo non vale per Indiana Jones: nei suoi film ci sono humor, fascino, avventura e screwball comedy." Nel caso di Indiana, spiega Mangold, avendo deciso di non negare la realtà, la sua età, bisognava concentrarsi su questo aspetto specifico: come avrebbe affrontato un mondo cambiato, una nuova sfida, senza più essere necessariamente pronto ad affrontarla? In linea generica, Logan e questo film hanno in comune un personaggio che esce da un periodo di inattività, il come però è differente.



L'arte della recitazione

Visto che la storia parla anche di mentori e del rapporto pure conflittuale che si può avere con loro, qualcuno domanda se il cast abbia avuto dei mentori che li abbiano aiutati nella carriera. Un insegnante di recitazione disse a Mikkelsen: "Ricorda che sei un mentitore professionista, ma non mentire mai", un paradosso che invitava a prendere sul serio la credibilità del personaggio. Phoebe ricorda invece che il suo mentore le ha insegnato a "non tenerci troppo", facendo evaporare la tensione prima di una performance anche in modo colorito e un po' goliardico: ci devi tenere moltissimo fino a un momento prima di cominciare a recitare. Ford si riallaccia a una frase simile di Marlon Brando: "Non puoi tenerci troppo, altrimenti si noterà", anche se Harrison si premura di farci capire cosa significhi: certo non di fregarsene della performance, ma di fregarsene del successo personale, di ricordarsi di trovarsi lì nel momento. Deve contare l'intenzione e non puoi farti distrarre dall'ossessione per il risultato.

Il punto di vista di Mangold è diverso. Assistente al CalArts del regista americano naturalizzato inglese Alexander Mackendrick, capì dalla sua severità di fronte ai suoi acerbi esercizi di scrittura quanto fosse necessario sgobbare in questo mestiere: ad Alexander non importava quanto James avesse faticato per scrivere poche pagine, perché i suoi commenti e le sue correzioni erano sempre più lunghe! Nel rapporto con attori e attrici ama da sempre un'abitudine: camminare per il set mimando di persona quello che chiede loro di fare. Per Mangold è importante anche come test: "Non sempre quello che hai immaginato è fisicamente fattibile da qualcuno. Devi ricordare di non vivere solo nella tua mente."

A proposito di recitazione, Mads Mikkelsen non trova così difficile affrontare un cattivo, dopo che ne ha interpretati tanti: "Non dipende da me, dipende dal copione e dal lavoro con i colleghi, così trovi il personaggio. Cerco la sua umanità, se non trovo cosa sogna, quali sono le sue passioni, non trovo il personaggio. [...] Sono entrato in diversi franchise, ma con questo sono cresciuto (in realtà l'ho detto anche per Star Wars, ma lì stavo mentendo!)". Phoebe Waller-Bridge ha ricevuto una bussola chiara, "benedizione e maledizione" (per l'importanza del modello): Barbara Stanwyck, in film come Lady Eva (1941), dove tratteggiava una donna che "comunicava in modo molto moderno, si rifiutava di dipendere dagli altri". Non nasconde però che il suo personaggio preferito della saga, a parte Indy, è la Marion di Karen Allen (predilezione condivisa da Mangold).

Harrison invece è come al solito molto timido e restìo quando si tratta di parlare del suo lavoro: "Noi siamo narratori, io assisto il narratore, quello che ho fatto negli anni è stato fornire la mia esperienza a questo scopo, ho via via imparato sempre di più come fare il mio lavoro. Un personaggio per me significa quello che significa per il pubblico. Mi sento obbligato a dare il meglio per la storia che racconto, e la generosità che la gente mi ha mostrato negli anni è qualcosa che per me significa davvero tantissimo."