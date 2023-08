Indiana Jones e il direttore della fotografia che rischiava la vita

News Cinema

Steven Spielberg ha ricordato lo spirito di sacrificio del veterano compianto Douglas Slocombe, direttore della fotografia della trilogia originale di Indiana Jones.

Se avete amato la trilogia originale di Indiana Jones è anche grazie a lui: il direttore della fotografia inglese Douglas Slocombe (1913-2016) è stato un vero mito. Nei giorni è disponibile in acquisto digitale su Prime Video e Microsoft Film e TV l'ultimo Indiana Jones e il Quadrante del Destino, nel quale Phedon Papamichael ha tentato di imitare quella luce e quelle ombre, è bello rileggere alcuni aneddoti di Steven Spielberg su quella collaborazione. Leggi anche Indiana Jones e la maledizione dell'Ultima Crociata: le radici del Quadrante del Destino e del suo paradosso

Steven Spielberg su Douglas Slocombe negli Indiana Jones: "Rischiava di cadere come Wile Coyote"

Deceduto a 103 anni, Douglas Slocombe pensava e viveva letteralmente con la macchina da presa: cominciò come foto e cinereporter durante la II Guerra Mondiale, proseguì tra i Quaranta e i Cinquanta sulle commedie della Ealing, poi con The Italian Job (1969) e Jesus Christ Superstar (1973). Dopo aver dato una mano a Spielberg per alcune sequenze di Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977), fu scelto dal regista per I predatori dell'arca perduta (1981) e lì i più giovani sul set, Steven e Harrison Ford inclusi, realizzarono di trovarsi di fronte a una leggenda. Douglas non misurava la luce con l'esposimetro, ma a occhio. Era efficientissimo, a scapito della sua stessa sicurezza. In un articolo per American Cinematographer, Steven Spielberg scrisse:

Quando dicevo "Mi piacerebbe una terza camera sulla collina", mi giravo e Dougie era già sulla collina con la terza cinepresa, due minuti dopo che avevo parlato. Lo trovavo alquanto stupefacente. [...] Durante le riprese dei Predatori dell'arca perduta, ci sono state dozzine di momenti di pura suspense, riguardanti Douglas Slocombe e il senso dell'equilibrio. Dougie aveva l'occhio incollato al suo vetrino di contrasto, con lo sguardo in alto verso il sole e le nuvole, camminava all'indietro e tipo c'era dietro di lui un burrone di cento metri. Robin [Vidgeon] o Chic [Waterson], che avevano lavorato con Dougie per quasi venticinque anni, lo prendevano al volo con una mano e gli impedivano di finire male in stile Wile Coyote.