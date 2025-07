Indiana Jones, Disney starebbe pianificando un reboot completo?

News Cinema

Secondo voci di corridoio, Disney starebbe valutando concretamente di rilanciare il franchise di Indiana Jones con un reboot completo.

A quanto pare Indiana Jones non ha ancora terminato le sue avventure nel mondo. Stando ad una recentissima indiscrezione di DisInsider, Disney starebbe valutando un intero reboot dell’acclamato franchise guidato sin dall’inizio da Harrison Ford. L’annuncio da parte degli Studios sarebbe imminente, a detta dell’insider.

Indiana Jones, Disney interessata ad un reboot? L’indiscrezione

Quando, nel 2012, Disney ha acquisito Lucasfilm, oltre a Star Wars ha messo le mani anche sul franchise di Indiana Jones. Tuttavia negli anni ha realizzato soltanto un film, il quinto del franchise intitolato Indiana Jones e il quadrante del destino, distribuito al cinema nel corso del 2023. Il franchise, lanciato nel 1981, ha potuto contare sul supporto di Harrison Ford nelle vesti dell’amatissimo avventuriero esperto di archeologia, ma secondo quanto riferito da DisInsider Disney starebbe valutando un reboot, quindi punterebbe ad un altro interprete per Indiana Jones?