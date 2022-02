Indiana Jones 5, ufficialmente terminate le riprese!

News Cinema

Il regista James Mangold e il producer Frank Marshall hanno rivelato che le riprese del soffertissimo Indiana Jones 5 sono finalmente terminate.

Ieri con un tweet il veterano producer Frank Marshall ha comunicato che sono finite le riprese di Indiana Jones 5 con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge: un momento epico, vista la gestazione assai sofferta di questo quinto capitolo targato Lucasfilm-Disney e diretto da James Mangold, che ha festeggiato a sua volta e in modo diverso, sempre su Twitter. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Indiana Jones 5, ultimo ciak per Frank Marshall e James Mangold

Frank Marshall è una delle fonti più affidabili sul progetto di Indiana Jones 5: storico produttore hollywoodiano, ha dato il suo contributo alla saga intera (da producer per I predatori dell'arca perduta e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, da executive producer per Indiana Jones e il tempio maledetto e Indiana Jones e l'ultima crociata). Il suo tweet è classico: "That's a wrap!", la frase con cui negli Usa gergalmente ci si riferisce alla fine delle riprese. Naturalmente, adesso comincia l'attesa per l'uscita nel giugno 2023 di questo sofferto lungometraggio, annunciato nel 2016, riscritto più volte, lasciato da Spielberg alla regia di James Mangold nel 2020, con riprese iniziate a giugno del 2021, subito funestate da un infortunio di Harrison Ford.





James Mangold, anche sceneggiatore con i fratelli Butterworth, ha scherzato su Twitter citando il finale pirotecnico dei Predatori: "E così comincia il primo giorno dopo la tempesta..."

Il tragitto della postproduzione potrebbe essere particolarmente complesso, perché sembra ormai chiaro che in diverse sequenze sarà ricreato un più giovane Indiana Jones - Harrison Ford (utilizzando con ogni probabilità le ultime stupefacenti tecnologie rodate dall'Industrial Light & Magic in The Mandalorian e The Book of Boba Fett). Ricordiamo tuttavia che la vicenda portante sembra svolgersi in un periodo compatibile con l'età reale di Harrison e del suo personaggio: la fine degli anni Sessanta, nelle settimane intorno all'allunaggio dell'Apollo 11.