Indiana Jones 5, le riprese partono nell'aprile del 2019

Le riprese di Indiana Jones 5 cominceranno nell'aprile del 2019. La data si può considerare ufficiale, perché arriva direttamente da Steven Spielberg, che se l'è lasciata scappare durante la promozione inglese di Ready Player One, dal 28 marzo nelle nostre sale. Il regista in Inghilterra stava lodando le maestranze cinematografiche del luogo: lui stesso ha girato spesso agli Elstree Studios, proprio in occasione dei precedenti quattro film della saga di Indiana Jones. Ecco quindi cosa ha dichiarato:

"Vale sempre la pena fare un salto e venire a lavorare qui con i talenti inglesi. Gli attori, le troupe... tutti quelli che mi hanno aiutato a fare qui i miei film. E continueranno ad aiutarmi a fare i miei film quando tornerò nell'aprile del 2019 per fare proprio qui il quinto Indiana Jones."

Ok, ora abbiamo la data, nero su bianco. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al nostro articolo "Cosa sappiamo su Indiana Jones 5".