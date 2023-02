Indiana Jones 5, il trailer del Super Bowl è scatenato!

News Cinema

Lo spot di Indiana Jones e la ruota del destino, mostrato durante il Super Bowl, presenta scene nuove mai viste nel trailer precedente... ed è parecchio scatenato! "Fagli vedere l'inferno, Indy!"

Il 30 giugno 2023 non arriverà mai abbastanza presto, almeno per i fan di Indy: lo spot di trenta secondi di Indiana Jones e la ruota del destino, trasmesso durante l'evento del Super Bowl, non lascia un attimo di tregua e soprattutto presenta scene nuove rispetto al trailer lungo diffuso qualche tempo fa, dandoci la possibilità di riflettere su alcuni elementi.





Indiana Jones e la ruota del destino, cosa c'è nel trailer spot del Super Bowl