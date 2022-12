Indiana Jones, nella serie tv non sono previsti Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge

News Serie TV

Nessuno sa in cosa consista la serie tv in gestazione su Disney+, dedicata al mondo di Indiana Jones. Di certo, stando al regista del prossimo Indiana Jones e la Ruota del Destino, non ci saranno né il professore né Helena interpretata da Phoebe Waller-Bridge.

James Mangold, regista di Indiana Jones e la Ruota del Destino, dal 30 giugno 2023 al cinema, è impegnato nelle ultime settimane a smentire le insistenti voci riguardanti la presunta cancellazione di Indiana nella storia, ancora interpretato da Harrison Ford: nessun viaggio nel tempo sostituirà Indy con Helena interpretata da Phoebe Waller-Bridge, come si insiste a dire in giro. In uno di questi confronti (disperati) con i fan su Twitter, Mangold ha però anche aggiunto qualcosa riguardante la vociferata serie su Disney+ legata al mondo di Indiana Jones. Leggi anche Indiana Jones 5, il regista James Mangold parla del suo film e dell'essenza di Indy

Indiana Jones, nella serie su Disney+ non ci sono né Harrison Ford né Phoebe Waller-Bridge

Indiana Jones e la Ruota del Destino deve ancora uscire, ma la concomitante voce che parlava di una serie tv basata sul personaggio di Helena, interpretata da Phoebe Waller-Bridge nel film di James Mangold, ha spinto il regista a chiarire un altro punto dato per scontato dalla macchina dei rumor. James non ha smentito che ci sia una serie in preparazione, della quale non può rivelare dettagli, ma conferma chiaro e tondo che né Harrison Ford né Phoebe Waller-Bridge ci saranno. Anzi, parla proprio dei loro "personaggi", il che ci fa pensare a uno spin-off dedicato a un altro comprimario: anni e anni fa si parlò, senza conferme, di una serie sulla giovane Marion dei Predatori dell'arca perduta... e la cosa avrebbe senso, perché è in effetti dopo Indy stesso uno dei personaggi più iconici della saga. Mangold comunque non si è spinto fino a confermare cose del genere, ha scritto soltanto:

[In risposta alla domanda: "C'è una serie su Indiana Jones per Disney+ con Harrison Ford nei panni di Indy o Phoebe interpreta Indy?"] Nessuna delle due cose. Ho già detto più su che nessuno dei due personaggi che citi sono nella proposta per la serie. Non dipende da me rivelare più di questo. Mi spiace!