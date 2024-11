Indagine di Famiglia: in anteprima esclusiva il trailer del film di Gian Paolo Cugno, al cinema dal 12 dicembre.

News Cinema

Arriva nei cinema il 12 dicembre, Indagine di Famiglia, scritto e diretto da Gian Paolo Cugno. Tratto da una storia vera, il film è una Crime Story che si dipana nell'arco di oltre 100 anni tra gli Stati Uniti e la Sicilia rurale di fine '800. Ve ne mostriamo in anteprima esclusiva il trailer ufficiale.

Sarà nei cinema dal 12 dicembre prossimo, con Marconi Entertainment e in collaborazione con Officine UBU, Indagine di Famiglia, il nuovo film scritto e diretto da Gian Paolo Cugno, già autore di Salvatore - questa è la vita, La Bella Società e I Cantastorie. Tratto da una storia vera, il film è una vera e propria Crime Story che si svolge nell'arco di oltre 100 anni, ambientata tra gli Stati Uniti ela Sicilia rurale di fine '800, una storia di contadini e di baroni, di latifondi e lotte di classe, ma anche una vicenda di rancori personali che sfociano in un delitto, che per un secolo ha lasciato impuniti i veri responsabili e la cui colpa è ricaduta sulle spalle dei più deboli.

Nel cast del film troviamo, tra gli altri, Michael Ronda, Pippo Pattavina, Sebastiano Lo Monaco, Roberta Rigano Mariano Rigillo, Marcello Mazzarella, Manuela Ventura, Maurizio Nicolosi Domenico Gennaro, Ester Vinci, Maribella Piana, Antonio Alveario, Luca Iacono, Lucia Cammalleri e Silvio Laviano.



Qui sotto la trama ufficiale del film e il trailer in anteprima esclusiva:



Una lettera inviata da Floridia, una piccola cittadina in provincia di Siracusa, che viene recapitata sessant'anni dopo in una casa del Connecticut, negli Stati Uniti d'America.

La destinataria è la signora Maria Spada, emigrata dalla Sicilia nel dopoguerra, riunitasi quel giorno con la famiglia per festeggiare il suo centesimo compleanno.

Nella lettera, datata 1960, l'avvocato Domenico Accaputo comunica a Maria di aver finalmente trovato prove inconfutabili dell'innocenza del padre Nicolò, del nonno Sebastiano e dello zio Pietro, ingiustamente accusati alla fine del diciannovesimo secolo dell'omicidio di un ricco proprietario terriero di nome Dramonterre.

Con l'intento di riportare alla luce la verità e ricostruire l'intera vicenda che ha sconvolto la sua famiglia, Nick, il giovane nipote di Maria, parte per la Sicilia. Ma a Floridia, dopo più di cento anni, qualcuno tenta ancora di tenere nascosta nell’ombra una storia di omertà, lotta di classe e ingiustizia.