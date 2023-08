Incredibile Hulk, come doveva essere il sequel secondo il regista Louis Leterrier

News Cinema

Il regista di L'Incredibile Hulk con Edward Norton, Louis Leterrier, ha spiegato come vede lui il personaggio, e cosa avessero pensato di mettere nel seguito diretto mai realizzato...

L'incredibile Hulk del 2008 con Edward Norton, antecedente persino all'acquisizione della Marvel da parte della Disney, è stato un esperimento che non ha portato allo sblocco concreto di una saga a sé stante, anche se alcuni dei suoi personaggi sono stati recuperati: il regista Louis Leterrier ha brevemente accennato a ComicBook.com quali fossero i piani in merito.

Louis Leterrier su L'incredibile Hulk 2: "Stavamo progettando bella roba"

Costato sui 150 milioni di dollari, per un incasso deludentissimo sui 264.800.000 (fonte Boxofficemojo), L'incredibile Hulk è stato uno dei progetti più sofferti della Marvel, persino durante la lavorazione, per qualche dietro le quinte difficile con Edward Norton. Inutile dire che quella linea narrativa non è stata perseguita, e Hulk è tornato in versione Mark Ruffalo negli Avengers. Alcuni dei suoi personaggi si rivedranno in Captain America: Brave New World (al cinema dal luglio 2024): Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) e Betty Ross (Liv Tyler). Il Tim Roth / Abominio invece è già riapparso in She Hulk: Attorney at Law. Ma quali erano i piani per un sequel diretto di L'incredibile Hulk con Edward Norton? Il suo regista Louis Leterrier, reduce da Fast X, lo spiega:

Sì, c'era un sequel intero... c'erano Hulk Grigio, Hulk Rossi... stavamo progettando un sacco di bella roba. [...] Hulk è un personaggio complesso nel Marvel Universe, lo vuoi quell'Hulk primordiale, l'Hulk infuriato. Poi con Hulk Grigio e Smart Hulk perdi un po' quell'aspetto e diventi un po' più infantile. [...] Era divertente il punto a cui eravamo arrivati nel mio film, l'acceso alla coscienza e tutto il resto. Io puntavo a fare quello, ma con i miei tempi. Siccome ci sono così tanti personaggi, loro volevano una cosa rapida! [ride] Mi piace She-Hulk, però se ci metti lo yoga tra un momento Hulk e l'altro... mi son detto: "Okay! Siamo molto lontani dal mio Hulk!"