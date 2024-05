In spirito: presentato a Cannes il cortometraggio dell'allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia Nicolò Folin

News Cinema

Nella giornata di oggi ha avuto la sua presentazione In spirito, corto realizzato Nicolò Folin, allievo di Regia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Protagonista è Beatrice Bartoni, anche lei allieva del CSC ma di Recitazione.

Oggi al Festival di Cannes non è solamente la giornata di Paolo Sorrentino, che stasera sarà nella Salle Lumière per presentare, in concorso, Partenope. Nel primo pomeriggio, è stato infatti proiettato, nella Salle Buñuel, In spirito, cortometraggio di esercitazione dell'allievo di Regia del Centro Sperimentale di Cinematografia Nicolò Folin. Il suo breve film è stato infatti selezionato come titolo della sezione La Cinef, che raccoglie le opere di studenti delle varie scuole di cinema che vanno incoraggiati a proseguire il loro cammino professionale. La giuria seleziona tre vincitori, dando a ciascuno un premio in denaro la cui entità dipende dal posto che occupano nella top 3.

In Spirito: trama, cast e cast tecnico

Ambientato nel 1499, In spirito è la storia di Lucia, una "santa viva" di vent'anni le cui stigmate sono famose in tutta Italia. Il duca di Ferrara ha mandato i suoi uomini a Viterbo per prelevarla clandestinamente e il giovane cortigiano Zoanin e il capitano dei balestrieri ducali le fanno da scorta. Durante il viaggio fra boschi e borghi abbandonati, a Zoanin toccherà decidere del destino della giovane.

La protagonista di In spirito è Beatrice Bartoni, allieva di Recitazione sempre del CSC. Il corto di Nicolò Folin non è la sua prima esperienza davanti alla macchina da presa. In questi anni l'attrice si è divisa tra cinema e televisione. Nel 2019-2019 ha interpretato Vanessa in Baby. La ricordiamo anche, nella parte di Selvaggia, in È arrivata la felicità, di Riccardo Milani e Francesco Vicario. Nel 2022 ha impersonato la protagonista femminile di Ghiaccio, di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, mentre l'esordio sul grande schermo è avvenuto con Non c'è campo di Federico Moccia. Da segnalare anche la sua presenza nel video di "Ovunque tu sia" di Ultimo.

Scritto da Nicolò Folin e Francesco Bravi, In spirito è interpretato anche da Marco Folin e dallo stesso Nicolò Folin. La fotografia è di Enrico Licandro, il montaggio di Bianca Vecchi, le musiche di Lorenzo Barcella, le scenografie di Vanessa Bondesani, i costumi di Rita Guardabascio, il suono di Samuele Infantone, il montaggio del suono di Antonio Stella e Tommaso Libero di Lorenzo, il mix di Rainer Russo. I produttori esecutivi sono Arianna Pecorella e Anna Giuliano. Il cortometraggio è una produzione CSC -Scuola Nazionale di Cinema.

Nicolò Folin è nato nel 2002. Ha cominciato a scrivere le prime sceneggiature e a recitare quando era al ginnasio. Poi, dopo aver recitato ne Gli sdraiati (2017) di Francesca Archibugi, ha maturato il desiderio di dedicarsi alla regia.