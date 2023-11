Imaginary: il trailer del nuovo horror Blumhouse in uscita l'anno prossimo

News Cinema

Diretto da Jeff Wadlow, arriverà nei cinema la prossima primavera Imaginary, il nuovo horror Blumhouse incentrato sul tema degli amici immaginari. Ecco il trailer originale.

Bambini e cinema horror sono sempre stati un connubio perfetto, e quale tema migliore per fare paura che quello degli amici immaginari che si rivelano poi creature malvagie? Una variante di queste storie ce la racconta appunto Imaginary, il nuovo horror Blumhouse diretto da Jeff Wadlow, che ha al centro una bambina, Alice, che ha per amico un orsacchiotto di pezza che non è quel che sembra. In America Imaginary uscirà il 24 marzo, non sappiamo ancora quando da noi e per questo vi mostriamo intanto il trailer originale appena uscito.

Imaginary: la trama e il cast

Questa la trama di Imaginary: "Quando Jessica (DeWanda Wise) si trasferisce nella casa della sua infanzia con la sua famiglia, la sua figliastra più piccola, Alice (Pyper Braun) sviluppa uno strano attaccamento per un orso di pezza di nome Chauncey, che trova in cantina. Alice inizia a fare dei giochi con Chauncey che iniziano in modo gioioso e diventano sempre più sinistri. Quando il comportamento della bambina si fa sempre più preoccupante, Jessica interviene, solo per rendersi conto che Chauncey è molto più dell'orsacchiotto di pezza che credeva fosse". Nel cast ci sono anche Tom Payne, Taegen Burns, Veronica Falcon e Betty Buckley.