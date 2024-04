Il Trento Film Festival si apre volando Dietro le montagne

News Cinema

Un inconsueto noir tunisino che si spinge fino all'entroterra montuoso, Oura el Jbel Dietro le montagne ha aperto il 72esimo Trento Film Festival, in cerca di avventura e una convivenza felice fra uomo e natura.

La cornice è consueta e sempre suggestiva, una città circondata dalle Alpi ma ancorata nella sua storia millenaria, con un’architettura che accoglie rimembranze medievali fino alle fortificazioni austro-ungariche. Il Trento Film Festival prosegue con la sua 72esima edizione un percorso di racconto e riflessione sul rapporto fra l’uomo e la natura, prendendosi una decina di giorni, fino al 5 maggio, per guardare a un futuro sempre più fragile. Locali e turisti si ritrovano, approfittando delle feste e dei ponti del 25 aprile e 1 maggio, per assistere a proiezioni e incontri, tavole rotonde e passeggiate. Il cinema e l’alpinismo, i libri e la fotografia sono protagonisti.

120 i film che saranno presentati, suddivisi nelle diverse sezioni - Concorso Internazionale, Alp&Ism, Anteprime, Proiezioni Speciali, Terre Alte, Orizzonti Vicini e i titoli dedicati all’Irlanda, Paese ospite di questa edizione per “Destinazione…”. Mentre per la sezione alpinistica sono attesi fuoriclasse come Tamara Lunger, Marco Confortola, Pietro Dal Pra, Fausto De Stefani, Nasim Eshqi, Silvo Karo, Edu Marin, Elio Orlandi. Non mancheranno, poi, habitué della manifestazione come Reinhold Messner e Mauro Corona.

In apertura è stato presentato un film già visto a Venezia, sezione Orizzonti, dove è rimasto un po' nascosto per la pantagruelica portata del programma della Mostra. Si intitola Oura El Jbel (Dietro le montagne), è diretto dal tunisino Mohamed Ben Attia, il cui esordio, Hedi, un vent de liberté, vinse come miglior opera prima (e miglior attore) alla Berlinale 2016. Il suo secondo film, Mon cher enfant, partecipò alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes due anni dopo, mentre Dietro le montagne è il suo terzo lungometraggio, ed è una coproduzione minoritaria anche italiana.

Si tratta di un inconsueto noir fantastico, coprodotto come i precedenti dai fratelli Dardenne,, che racconta di un uomo, Rafik, il Majd Mastoura premiato per Hedi, che abbandona una vita apparentemente felice, una moglie un buon lavoro, finendo in carcere per quattro anni dopo un accesso di follia apparentemente inspiegabile. Uscito dal carcere rapisce il figlio a Tunisi e lo conduce nell’entroterra montuoso del paese per rivelargli, e mostrargli, un segreto incredibile che custodisce e vuole condividere con il suo erede. Il suo, come quello di noi spettatori, è un viaggio dalla pesantezza di una vita quotidiana opprimente nella grande città alla leggerezza dell’assenza di gravità, verso il sogno di potersi spingere nella natura fino a una simbiosi assoluta, a un punto di osservazione impensabile, volando sopra le piccole e grandi oppressioni della vita adulta.

Come il cinema può superare le leggi della natura, permettendoci a ogni visione di prendere il volo e vivere vite e personaggi sempre nuovi, così Dietro le montagne racconta il superamento di un punto di rottura. Un archetipo del cinema da decenni, quello di una ribellione contro la società intera e i suoi vincoli e le sue leggi. Qui si declina con un presupposto fantastico ma uno sviluppo narrativo e stilistico fra il noir e il thriller. Rafik non porta avanti una lotta ideologica, nonostante sul cammino vengano citate parole chiave dell’oggi come terrorismo, ma è una persona comune in preda non a una “radicalizzazione” o un indottrinamento, ma semmai a un istinto primordiale, diremmo perfino selvaggio. Un anarchico libertario contro ogni convenzione, ma disinteressato a una forma di applicazione collettiva o politica del suo atto inusitato, ponendosi sulla scia ideale di un Thoreau e della sua Walden ovvero Vita nei boschi.

La tecnologia è negata, viene letteralmente nascosta, e Rafik non impugna un drone ma segue un istinto primario di ogni essere umano come quello di correre e di lanciarsi nel vuoto. Sta al cinema e a noi trovare una forma di disperata bellezza in tutto questo, una storia sull’amore assoluto di un padre verso un figlio, anche se ben lontano dall’abitudine o dalla dimostrazione più comune e fisica. Ma cosa c’è di più assoluto di condividere un segreto rivoluzionario come quello di Rafik?