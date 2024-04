Il trenino degli Universal Studios di Los Angeles ha avuto un incidente: 15 le persone ferite, nessuna gravemente

News Cinema

Nella giornata di sabato, il mitico Trenino degli Universal Studio di Los Angeles ha avuto un incidente. 15 persone sono rimaste ferite, per fortuna lievemente. La polizia sta ancora indagando.

Se siete andati almeno una volta a Los Angeles, quasi certamente vi sarà capitato di visitare gli Universal Studios, che contengono meraviglie come la casa di Norman Bates in Psycho, la piazza con l'orologio di Ritorno al futuro, il quartiere dov'è ambientato Desperate Housewives e una riproduzione dello squalo del film di Steven Spielberg. Per fare il tour, che dura un'ora e mezza, avrete certamente preso il trenino, sentendovi al sicuro. Ebbene, sappiate che proprio quel trenino su ruote, nella giornata di sabato, ha avuto un incidente a causa del quale 15 persone sono rimaste ferite.

La dinamica dell’incidente del trenino degli Universal Studios

Cosa è accaduto esattamente al povero trenino che fa il giro degli Universal Studios? Come si legge in un post del Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Los Angeles, alle 9.05 del mattino sono state soccorse e portate all'ospedale 15 persone che viaggiavano sul trenino e che per fortuna non erano gravemente ferite. Poco dopo, un portavoce degli Studios ha confermato la notizia a Variety spiegando che nessuno è in condizioni critiche.

Ci stiamo adoperando per aiutare i nostri ospiti e comprendere le circostanze in cui ha avuto luogo l'incidente.

Domenica pomeriggio, l'agenzia statale di pubblica sicurezza California Highway Patrol, che indagava sulle dinamiche dell'incidente, ha rilasciato un comunicato stampa che spiegava cosa era accaduto. Mentre girava a sinistra, il vagone posteriore del trenino ha urtato il guard rail di metallo sul lato sinistro della carreggiata, inclinandosi pericolosamente. A quel punto diversi passeggeri sono stati catapultati fuori. La causa del disastro non è stata ancora identificata ma, fanno sapere le autorità, "droga e alcool non sono da considerarsi un fattore scatenante" , il che probabilmente significa che i visitatori non erano nelle mani di un guidatore ubriaco o "strafatto". L'investigazione comunque continua, mentre per il trenino è stato scelto un percorso alternativo.