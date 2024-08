Il trailer ufficiale di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, nuova versione animata de Il Signore degli Anelli

News Cinema

Abbiamo la possibilità di vedere le prime immagini di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, anime diretto da Kenji Kamiyama e atteso al cinema il prossimo dicembre.

La sesta versione animata tratta dal mondo di J.R.R. Tolkien è un anime fantasy. Diretto da Kenji Kamiyama, che ha alle spalle 30 anni di carriera come animatore, sceneggiatore e regista di anime, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim è ambientato circa 200 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli. Il film sviluppa la storia di Helm Hammerhand, da cui prende il nome il Fosso di Helm, dove si scontreranno in seguito l'esercito di Théoden con quello di Saruman.

Peter Jackson, regista come ben sappiamo delle due trilogie cinematografiche sulla Terra di Mezzo, figura come produttore esecutivo. Il cast di doppiatori che prestano le voci ai personaggi si avvale, tra gli altri, di Brian Cox, Luke Pasqualino, Shaun Dooley e Miranda Otto che riprende il personaggio di Éowyn, dopo Le due Torri (2002) e Il ritorno del Re (2003).

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il Trailer Ufficiale del Film

In questo prequel, Helm Hammerhand è un leggendario re di Rohan, che insieme al suo popolo si ritrova a dover fronteggiare l'attacco improvviso di Wulf, il signore di Dunland, in cerca di vendetta dopo la morte del padre. Il re di Rohan e il suo esercito sono costretti a un'ardua resistenza nella roccaforte di Hornburg, una fortezza che diverrà nota ai posteri come il Fosso di Helm, mentre il nemico prova ad accerchiarli e sconfiggerli in ogni modo. Qui sotto il trailer di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, più in basso i titoli delle versioni animate de Il Signore degli Anelli.



The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim: Il Trailer Ufficiale del Film, versione animata de Il Signore degli Anelli - HD

Le versioni animate de Il Signore degli Anelli