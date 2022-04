Il Teatro Patologico presenta "Medea" di Euripide: il 19 maggio al Teatro Argentina di Roma

News Cinema

Il 19 Maggio alle ore 20:30 al Teatro Argentina di Roma gli attori speciali del Teatro Patologico daranno vita ad un interessantissimo adattamento della tragedia di Euripide “MEDEA”. Ad affiancare in scena i ragazzi diversamente-abili ci saranno gli attori professionisti Sebastiano Somma e Almerica Schiavo insieme a Paolo Vaselli, Marina Starace.

Il progetto proposto da Dario D’Ambrosi è una particolarissima versione della “Medea” di Euripide, a conclusione dell'annualità del Corso Universitario di Teatro Integrato dell'Emozione, portato avanti in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Lo spettacolo è stato presentato: Quartier Generale delle Nazioni Unite di New York (ONU), l’Auditorium Umberto Agnelli di Tokyo, Winton’s Music Hall di Londra, Parlamento Europeo di Bruxelles, Market Theater di Johannesburg (Sudafrica), Teatro Cafè La Mama di New York Per acquisto dei biglietti: https://teatrodiroma.vivaticket.it/it/event/medea/179795

oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro Argentina di Roma Per info e chiarimenti: 320/1509381, info@teatropatologico.com.

La genialità di Dario D’Ambrosi è stata quella di aver creato, con il “Teatro Patologico”, uno spazio fantastico in cui dei ragazzi disabili si sentono e continueranno a sentirsi, finalmente, protagonisti.

E a proposito di D'Ambrosi, vi ricordiamo l'appuntamento del 6 maggio alle 18.30 presso la Sala Café Rouge del Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo, 14, Milano) per la presentazione da parte del fondatore del Teatro Patologico del suo libro autobiografico Tutti non ci sono (Le Commari edizioni). L'autore, introdotto da Andrée Ruth Shammah (fondatrice e direttrice del Teatro Franco Parenti), dialogherà con Nancy Squitieri e Patrizia Nesticò.

C’è molto della favola nella biografia tracciata da D’Ambrosi. Ma è una favola cruda, reale, come quelle a cui erano abituati i nostri nonni. La scrittura “semplice”, senza orpelli, rimanda al vissuto dell’autore: all’infanzia nella periferia Milanese, all’adolescenza nelle giovanili del Milan, alle rinunce; all’esperienza in manicomio dove si fece volontariamente internare e poi al viaggio a New York che gli ha cambiato la vita. Esperienze che vengono narrate con lo stile che caratterizza il personaggio Dario D’Ambrosi: un uomo singolare che ha fatto grandi cose e ce le racconta con autenticità e naturalezza. Un’autobiografia sincera evivace che rivela l’essenza di un uomo che non ha paura del tragico, ma utilizza tutti i colori che possiede per regalarci il racconto della sua verità.

Per maggiori informazioni: https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/incontro-con-dario-dambrosi/.