Il talento di Robert Downey Jr. in cinque film in streaming

L'attore recentemente premiato con l'Oscar grazie Oppenheimer compie oggi 59 anni. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che amiamo di più.

Non avevamo bisogno dell’oscar ottenuto con Oppenheimer e ancor meno dei successi di cassetta della Marvel nel ruolo di Tony Stark/Iron Man per riconoscere lo status e il talento di Robert Downey Jr. Il fatto è che l’attore che compie oggi 59 anni ha partecipato da istrionico protagonista o a supporto ad alcuni dei nostri film preferiti nell’arco degli ultimi quarant’anni di cinema americano. Esempi purtroppo non in streaming? Che ne dite di America oggi di Robert Altman (1993) o Wonder Boys (2000) di Curtis Hanson? Come valutate la sua performance in Charlot (1992) di Richard Attenborough, che gli è valsa la prima delle tre nomination all’Oscar? Insomma, Robert Downey Jr. è un attore di razza da tempo immemore, non soltanto da quando è diventato una star a livello internazionale. E come tale gli rendiamo omaggio con i consueti film in streaming. E il consueto augurio di buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Robert Downey Jr.

Good Night, and Good Luck

Zodiac

Tropic Thunder

Iron Man

Parto col folle

Good Night, and Good Luck (2005)

George Clooney chiama Robert Downey jr. a completare un cast variegato che comprende tra gli altri il regista stesso, Patricia Clarkson e il grande protagonista David Strathairn. Girato in un bianco e nero teso e vibrante, Good Night, and Good Luck diventa subito un manifesto di cinema di impegno civile, che guarda ala apssato per raccontare il presente. La caccia alle streghe del Maccartismo raccontata da chi vi si oppose cercando di fare informazione libera e non schierata. Candidature all’Oscar per il film, la regia, la sceneggiatura e l’attore protagonista. Grande film impreziosito anche da un perfetto Robert. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Zodiac (2007)

Zodiac: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Altra partecipazione straordinaria e virtuosa dentro un cast composito e in stato di grazia. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Chloe Sevigny e tutti gli attori di Zodiac aiutano e non poco David Fincher a creare un puzzle visivo ed emozionale complesso, stratificato e inebriante. Momenti di grande cinema che raccontano l’indagine giornalistica come pochi altri hanno saputo fare. Opera-fiume su un’epoca della società americana ancora oggi difficile da definire. Presentato a Cannes, avrebbe meritato ben altra fortuna al botteghino. Netflix, NOW.

Tropic Thunder (2008)

Tropic Thunder: Il trailer italiano del film di Ben Stiller

Seconda nomination all’Oscar - prima come non protagonista - per un ruolo per cui incredibilmente ancora oggi deve giustificarsi. Tropic Thunder è una riuscitissima parodia di Hollywood e delle sue ipocrisie, ma a quanto pare non si possono affrontare determinate tematiche neppure per metterle alla berlina. Comunque sia, Ben Stiller, Jack Black e tutti gli altri sono irresistibili, e il film possiede almeno un paio di sequenze di comicità purissima. Se proprio vogliamo fare un appunto, magari la candidatura all’oscar in quella categoria la meritava un portentoso Tom Cruise, ma davvero si può rimproverare soltanto questo a Robert Downey jr. e al suo personaggio. Meglio tentare di capire invece che fermarsi alla superficie delle apparenze, no? Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Iron Man (2008)

Ed ecco arrivare il cinecomic che introduce ufficialmente Robert Downey Jr. dentro l’universo della Marvel da protagonista assoluto. E diciamolo subito, con le sue doti da compiaciuto e affabulante istrione lui ci sta davvero bene. L’Iron Man diretto da Jon Favreau è un film tristemente “conservatore” e militarista, ma lo spettacolo è indubbio e capiamo che il pubblico lo abbia amato. Anche perché a supporto c’è un certo Jeff Bridges, altra icona di Hollywood che ammalia ogni volta. Gwyneth Paltrow funziona abbastanza bene, il resto sono effetti speciali e strizzate d’occhio al pubblico. È il trionfo di Robert, e per lui siamo davvero contenti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney+.

Parto col folle (2010)