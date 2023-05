News Cinema

Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti in primo piano al Festival di Cannes

Ancora cinema italiano in primo piano al Festival di Cannes, mentre ancora è vivo il ricordo dell'accoglienza in tarda serata di Rapito di Marco Bellocchio. Tocca oggi mercoledì 24 maggio a Nanni Moretti tornare nella sua seconda casa per presentare Il sol dell'avvenire.