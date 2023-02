Il Signore degli Anelli - Peter Jackson condivide la sua reazione all'annuncio di nuovi film

News Cinema

Warner Bros., nelle scorse ore, ha annunciato ufficialmente l'arrivo di nuovi progetti tratti dal vasto mondo de Il Signore degli Anelli. Cosa ne pensa dunque il creatore della storica trilogia cinematografica?

Nelle scorse ore il mondo del web è stato travolto da una notizia inaspettata. Warner Bros ha infatti annunciato di aver stretto un accordo con Freemode - divisione della società Embracer Group che possiede i diritti delle opere di J.R.R. Tolkien - per realizzare, sotto l'etichetta New Line Cinema -, nuove opere tratte dal vasto mondo ideato dall'autore de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. La reazione che i fan di tutto il mondo aspettevano, ovvero quella di Peter Jackson, non si è fatta attendere. Ecco dunque cosa ha dichiarato il regista in merito all'accordo.

Il Signore degli Anelli - Cosa ne pensa Peter Jackson dell'arrivo di nuovi film?

Peter Jackson ha legato indissolubilmente il suo nome e la sua carriera artistica a J.R.R. Tolkien, avendo diretto la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli e quella de Lo Hobbit. Parlando quindi anche nome delle sue co-sceneggiatrici, Fran Walsh e Philippa Boyens, ha rivelato cosa ne pensa dell'arrivo di nuovi prodotti legati al mondo della Terra di Mezzo:

Warner Bros. Discovery ed Embracer Group ci hanno tenuti aggiornati in ogni fase del percorso. Non vediamo l'ora di parlare nuovamente con loro per ascoltare la loro visione del franchise in espansione.

Il regista, quindi, sembra aver confermato un suo probabile coinvolgimento nella realizzazione del nuovo franchise tratto dalle opere di Tolkien. Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello ha debuttato al cinema nel 2001, ottenendo un consenso unanime da parte di critica e pubblico e divenendo una pietra miliare della cinematografia di tutti i tempi. Gli altri due capitoli, Le due torri e Il ritorno del re, sono poi stati rilasciati nel 2002 e nel 2003. Il ritorno del re, in particolare, ha vinto ben 11 premi Oscar, fra cui miglior film, regia e sceneggiatura non originale. Di recente è poi stata realizzata la serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - i diritti tv sono infatti slegati da quelli per le trasposizioni cinematografiche -, mentre è atteso per il 2024 il film d'animazione targato New Line Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim. Al momento non è chiaro quali storie verranno esplorate nei nuovi progetti, ma il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav - che ha annunciato lo storico accordo durante una conferenza stampa tenutasi giovedì - si è detto entusiasta della possibilità di realizzare opere tratte da un universo ricco di scenari ancora inesplorati. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.