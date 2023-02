Il Signore degli Anelli, Andy Serkis svela di essere stato sbeffeggiato per Gollum: "Era un continuo di battute"

News Cinema

Il re del motion capture Andy Serkis ha raccontato che, quando ha cominciato a interpretare Gollum, i suoi compagni di set e anche gli spettatori ridevano di lui, trovando ridicola la tecnica del motion capture.

Se non ci fosse stato Andy Serkis, non avremmo potuto simpatizzare con il suo favoloso Gollum, la creatura malevola e strisciante della trilogia del Signore degli Anelli. L’ex hobbit consumato dalla brama dell'Unico Anello è infatti una delle icone della Terra di Mezzo così come l'ha ricreata Peter Jackson, nonché il personaggio che ha trasformato il suo interprete in una star.

Tutto questo preambolo per raccontarvi che c'è stato un tempo in cui la performance dell'attore nei film dai libri di Tolkien suscitava tante perplessità e altrettante critiche, come lo stesso Serkis ha voluto ricordare in un'intervista.

Andy Serkis e il profluvio di battute su Gollum e sul motion capture:

Parlando con un giornalista di GQ, Andy Serkis è tornato a quando Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello non era ancora arrivato in sala. All'epoca la tecnica del motion capture non era molto conosciuta e nemmeno molto utilizzata, e quindi molti la trovavano buffa e inutile, sia fra i compagni di set di Serkis che, una volta uscito il secondo film della saga, fra gli spettatori. Ecco il ricordo dell'attore:

Quando è uscito Il Signore degli Anelli, c'era gente che diceva: "Chi è questo personaggio? Un ballerino forse? Un contorsionista? Attori più anziani di me dicevano: "Nemmeno da morto mi presterei al motion capture. È la fine della nostra professione". Giuro di aver sentito dire proprio così. Era un continuo di battute, c’erano sketch del Saturday Nigh Live con persone che indossavano una tuta con delle palline da ping pong attaccate. Mi consideravano ridicolo, a ragione".

Chi prendeva in giro Andy Serkis, all'indomani dell'arrivo nei cinema de Il Signore degli Anelli - Le due Torri, in cui Gollum aveva un ruolo fondamentale, non poteva certo immaginare che l'attore sarebbe diventato una celebrità e che avrebbe usato la tecnica del motion capture e del performance capture nell'ultima trilogia del Pianeta delle Scimmie (con Matt Reeves regista). Non poteva nemmeno sapere che il simpatico Andy sarebbe passato dietro alla macchina da presa, dirigendo addirittura un cinecomic, né che avrebbe partecipato alla serie Andor, ambientata nell'universo di Star Wars. E che dire della sua performance in Avengers: Age of Ultron e Black Panther?

Per fortuna Andy Serkis non è permaloso e, se davvero si è seduto lungo il fiume ad aspettare di veder passare il cadavere del suo nemico, la sua pazienza è stata premiata.