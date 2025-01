Il seme del fico sacro: il trailer italiano ufficiale del film candidato all'Oscar

News Cinema

Nelle sale italiane dal 20 gennaio con Lucky Red e BIM il film iraniano di Mohammad Rasoulof candidato agli Oscar come Miglior Film internazionale e vincitore del Premio Speciale della giuria al Festival di Cannes.

Come oramai saprete Vermiglio non ce l'ha fatta, a entrare nella cinquina dei film che si contenderanno il premio Oscar come Miglior Film internazionale. Tra i candidati c'è invece il nuovo film del regista iraniano Mohammad Rasoulof, Il seme del fico sacro, che è in arrivo al cinema dal 20 febbraio con Lucky Red e Bim Distribuzione.

Dopo Il male non esiste, che ha ottenuto dell'Orso d'oro al Festival internazionale del cinema di Berlino, con questo suo nuovo film vincitore vincitore del Premio Speciale della giuria al Festival di Cannes dello scorso anno Rasoulof racconta una famiglia, che attraverso le sue dinamiche interne, diventa ritratto di un paese intero, l’Iran, scosso dalle pressioni politiche e religiose, dalle repressioni, dalle censure e dall’oppressione nei confronti delle libertà personali. A queste prevaricazioni, rappresentate nel film dal potere di un padre di famiglia, si oppongono le donne, ovvero le nuove generazioni, in un crescendo di tensione.

Questa la sua trama ufficiale:

Teheran. I festeggiamenti per la promozione di Iman a giudice istruttore del Tribunale della Guardia Rivoluzionaria coincidono con il movimento di protesta popolare a seguito della morte di una giovane donna. Iman è alle prese con il peso psicologico del suo nuovo ruolo. Mentre le sue figlie, Rezvan e Sana, sono scioccate e, allo stesso tempo, elettrizzate dagli eventi, la moglie Najmeh cerca di fare del suo meglio per tenere insieme la famiglia.

Quando Iman scopre che la sua pistola d'ordinanza è sparita, sospetta delle tre donne. Spaventato dal rischio di rovinare la sua reputazione e di perdere il lavoro, diventa sempre più paranoico e inizia, in casa propria, un'indagine in cui vengono oltrepassati tutti confini, uno dopo l’altro...