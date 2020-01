Il segreto: la storia che ha ispirato il libro da cui è tratto il film con Rooney Mara e Eric Bana

News Cinema

L'autore del romanzo Sebastian Barry è convinto di essere diventato scrittore anche per dare una storia a quella donna misteriosa.

The Secret Scripture è il titolo originale del romanzo del 2008 di Sebastian Barry, edito in Italia da Bompiani con il titolo Il segreto. Da questo libro è stato tratto l'omonimo film Il segreto diretto da Jim Sheridan. La storia concepita da Barry inizia con il personaggio di Roseanne McNulty, una donna chiusa in manicomio da molti decenni che si tiene impegnata redigendo meticolosamente e in assoluta clandestinità i suoi diari. La pagine ci portano nell'avventurosa vita di Roseanne che è stata sposata e poi ripudiata a causa di un breve incontro con un ribelle conosciuto durante la guerra civile irlandese. A interrompere la sua solitudine di moglie con il marito al fronte, quella notte d'amore in cui viene concepito suo figlio. Nei ricordi di lei anziana però non c'è più nulla e ciò che vede alzando lo sguardo sono soltanto le mura scrostate di quel sinistro ospedale psichiatrico. Roseanne non è l'unica a tenere unn diario. Anche il dottor Greene, che da trent'anni ha in cura la donna, affida alla scrittura di un diario le considerazioni sulla propria esistenza e su quella strana paziente, sempre più convinto che il suo internamento celi ben altri misteri. Il segreto che dà il titolo a libro e film, è custodito nella memoria di Roseanne e andarlo a cercare potrebbe significare sconvolgere la sua vita e forse anche quella del dottore.