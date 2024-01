Il Riviera International Film Festival annuncia le date del 2024

News Cinema

Si svolgerà quest'anno a maggio, dal 7 al 12, il Riviera International Film Festival di Sestri Levante.

Tra i tanti festival di cinema che affollano la nostra penisola, uno dei più interessanti, per proposte, partecipazione e location è sicuramente il Riviera International Film Festival, che si svolge a Sestri Levante, nella splendida cornice della Baia del SIlenzio, e coinvolge con le sue proposte registi, attori e moltissimi giovani, interessati ad un cinema indipendente e a una serialità attente alle problematiche sociali contemporanee. Quest'anno le date, appena annunciate, in cui si svolgerà il festival sono 7-12 maggio. Con l'occasione vi presentiamo il poster, opera di Joe Dreher, in arte JOEKINGATI. Artista, architetto, fotografo e poeta, Joe si è laureato al Savannah College of Art & esign con un Master in Architettura e ha ricevuto l'Outstanding Achievement in Architecture Award, l'AIA Design Award e l'Commitment to Sustainability Award. È membro dell'Hambidge Center for the Creative Arts e del programma di residenza 701 CCA. Ha eseguito commissioni per molti enti pubblici e privati.