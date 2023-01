Il ricco, il povero e il maggiordomo, Aldo Giovanni e Giacomo e loro ispirazioni

News Cinema

Quando uscì Il ricco, il povero e il maggiordomo, Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontarono qualcosa delle loro ispirazioni e dei generi che avrebbero voluto interpretare.

Il ricco, il povero e il maggiordomo è un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, codiretto da loro stessi con Morgan Bertacca, uscito al cinema nel Natale 2014, con un incasso secondo solo a quello del terzo Hobbit durante le feste: un altro dei successi del trio comico, che all'epoca dell'uscita qui a Comingsoon avemmo modo di intervistare. Nel video qui in basso chiedemmo loro quali fossero le ispirazioni che hanno portato alla nascita del particolare stile comico che li contraddistingue. Ma di cosa parla Il ricco, il povero e il maggiordomo?



Il ricco, il povero e il maggiordomo: Intervista a Aldo, Giovanni e Giacomo

Il ricco, il povero e il maggiordomo, la trama del film con Aldo, Giovanni e Giacomo