Il primo giorno della mia vita: ecco il trailer del nuovo film di Paolo Genovese

Dopo Tutta colpa di Freud e Supereroi, Genovese adatta per la terza volta un suo romanzo, pubblicato nel 2018, e arriva nei cinema dal 26 gennaio con un film corale interpretato da Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Puccini, Sara Serraiocco, Margherita Buy e molti altri ancora.

Il regista di Perfetti Sconosciuti e The Place, Paolo Genovese, sta per tornare nei cinema italiani con il suo nuovo film, intitolato Il primo giorno della mia vita e interpretato da un cast all star che comprende Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Lino Guanciale, Elena Lietti, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Thomas Trabacchi, Lidia Vitale, Alessandro Tiberi e Giorgio Tirabassi.

Sceneggiato dallo stesso regista assieme a Paolo Costella, Rolando Ravello e Isabella Aguilar, Il primo giorno della mia vita è basato sull'omonimo romanzo di Genovese, il secondo, edito da Einaudi, e racconta le storie incrociate di un gruppo di personaggi che devono fare i conti con le complicazioni dell'esistenza e che si trovano di fronte alla possibilità di vedere cosa accadrebbe nel mondo e tra le persone che conoscono nel caso dovessero morire.

Il primo giorno della mia vita, che debutterà il 26 gennaio nei cinema italiani con Medusa Film.



Il primo giorno della mia vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze.

Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.