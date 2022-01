Il potere del cane segna un record nella storia di Netflix

News Cinema

Con ben 21 diversi premi come miglior film del 2021, Il potere del cane di Jane Campion supera il record precedente di un film Netflix, appartenente a un'altra acclamata opera.

Dopo i riconoscimenti ai Golden Globe, Il potere del cane di Jane Campion con Benedict Cumberbatch, Kodi Smith-McPhee e Kirsten Dunst segna un record per un film prodotto da Netflix: nessun lungometraggio del colosso dello streaming ha infatti mai totalizzato 21 premi per il miglior film, in questo caso riferendosi al 2021. A far scattare il primato è stato un riconoscimento minore, quello dei North Dakota Film Critics. Il potere del cane batte così... Leggi anche Golden Globes 2022, i vincitori: Il potere del cane e West Side Story tra i più premiati Il potere del cane: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Roma di Alfonso Cuarón battuto da Il potere del cane di Jane Campion