Il Nibbio: Claudio Santamaria è Nicola Calipari nella prima foto del film al momento in lavorazione

Sono partite le riprese de Il Nibbio, il film di Alessandro Tonda che racconta le 4 settimane precedenti alla morte di Nicola Calipari. L'Alto Dirigente del SISMI è interpretato da Claudio Santamaria, protagonista della prima foto ufficiale del film.

Il Nibbio: il cast, la sceneggiatura e la trama

Il Nibbio è interpretato anche da Sonia Bergamasco, nel ruolo di Giuliana Sgrena, e da Anna Ferzetti, che presta il volto a Rosa Calipari. Le riprese si svolgeranno a Roma e in Marocco per 7 settimane. Se il soggetto è stato scritto da Sandro Petraglia, Davide Cosco e Lorenzo Bagnatori, alla sceneggiatura ha pensato solo Petraglia, che ricordiamo per il copione de La meglio gioventù, Bianca, Il portaborse, Il ladro di bambini e Suburra.

Cosa narrerà esattamente il film? Ecco la sinossi ufficiale:

Il Nibbio racconterà i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005 che hanno visto morire Nicola Calipari, per valorizzare il suo ruolo cruciale di alto dirigente dell’Agenzia di Informazione e Sicurezza Esterna (all'epoca dei fatti SISMI) delle operazioni in Iraq nei primi anni Duemila, comprendere come operano i Servizi Segreti italiani per salvaguardare la vita umana, per mantenere la pace, e scoprire al contempo la dimensione privata di Calipari, uomo, marito e padre.

Il Nibbio è una coproduzione Notorious Pictures con Rai Cinema e Tarantula, in collaborazione con Netflix e Alkon Communications ed il supporto del fondo regionale Wallimages, con la speciale collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), della Polizia di Stato, la Prefettura di Roma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Ambasciata italiana in Marocco e con MedOr Leonardo Foundation come partner culturale. Il film è sostenuto anche dal Centre Cinematographique Marocain e dall'Ambasciata del Regno del Marocco in Italia.ì

A proposito del regista Alessandro Tonda, ci piace rammentare che il suo primo lungometraggio è stato The Shift, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Nel suo curriculum figurano anche le serie Summertime e Suburraeterna.

Il Nibbio: la prima foto dal set con Claudio Santamaria

