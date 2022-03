News Cinema

Il muto di Gallura: una clip in esclusiva del western sardo con Andrea Arcangeli

Una faida nella Sardegna di metà ottocento, la figura leggendaria del bandito Bastiano Tansu, noto come Il muto di Gallura. Vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva del film diretto da Matteo Fresi, al cinema dal 31 marzo per Fandango.