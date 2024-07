Il mostro della Laguna Nera, arriva il remake di James Wan

News Cinema

Il mostro della Laguna Nera (1954) è uno dei classici della fantascienza horror americana degli anni Cinquanta, e lo scooper Daniel Richtman ha captato che la Universal ne avrebbe messo in cantiere un remake, per la regia di James Wan, fresco di nuotate con Aquaman: un'impresa non da poco conciliare lo spettacolo attuale, per un pubblico più smaliziato, con l'ingenuità di 70 anni fa, nello spirito e nella messa in scena. È stato già trovato uno sceneggiatore. Leggi anche Jason Blum e James Wan uniscono le loro case di produzione per portare al cinema più horror

James Wan rifà Il mostro della Laguna Nera?

Reduce dal flop di Aquaman e il Regno Perduto, il buon James Wan è alla ricerca forse di qualcosa più nelle sue corde horror, o forse vuole proseguire sulla scia degli anfibi: creatore delle saghe di Saw, Insidious e The Conjuring, un tempo mago del basso costo poi convertitosi alla causa delle major (a partire da un insolito per lui Fast and Furious 7), Wan potrebbe essere adatto a rifare Il mostro della Laguna Nera. La nuova sceneggiatura sarebbe stata affidata a Will Beal, che per Wan ha già scritto proprio l'ultimo Aquaman. L'idea della Universal a quanto pare è ampliare il numero dei film nel suo Monsterverse (da non confondere con quello a base di kaiju stile Godzilla, targato Warner / Legendary): ricordiamo che all'orizzonte c'è Wolfman con Christopher Abbott, peraltro con la regia di Leigh Whannell, sodale storico di Wan e autore del recente L'uomo invisibile, che rientra sempre nella suddetta strategia Universal.

Per quanto riguarda l'originale Il mostro della Laguna Nera, diretto da Jack Arnold, raccontava di una spedizione di biologi che scopriva un essere umanoide e acquatico nel Rio delle Amazzoni: in puro stile King Kong, la creatura rapiva la bella del gruppo. Il grottesco protagonista è stato di fatto celebrato da Guillermo del Toro in La forma dell'acqua.