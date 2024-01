Jason Blum e James Wan uniscono le loro case di produzione per portare al cinema più horror

News Cinema

Sull'ex Twitter, Jason Blum annuncia che la sua Blumhouse e l'Atomic Monster di James Wan si sono ufficialmente unite. Cosa vuol dire questo per gli amanti dell'horror?

A pensarci bene era inevitabile, anche perché sicuramente molti appassionati di horror già li accomunavano. Del resto, l'intenzione di fondere le due case di produzione di Jason Blum e James Wan, ovvero Blumhouse e Atomic Monster, era già stata resa nota un anno fa e adesso, con un post su X (Twitter) Jason Blum ha annunciato l'accordo ufficiale.

Our deal is …. Done. @blumhouse and #AtomicMonster have officially joined forces.



The preeminent homes for horror are now under one roof pic.twitter.com/xtLlFRVdOR — Jason Blum (@jason_blum) January 2, 2024

Cosa vuol dire la fusione tra Blumhouse e Atomic Monster

Non è la prima volta che le due maggiori case di produzione horror a basso budget americane collaborano: dopo M3GAN, presto (da noi il 22 febbraio) arriverà al cinema una delle loro joint ventures, ovvero Night Swim, ma ufficializzare l'accordo fa sì che le due società, pur "lavorando come etichette separate e con indipendenza creativa in una partnership tra il socio di maggioranza, Blum, Wan e la Comcast, società della NBC Universal", aumenteranno il budget e il numero dei progetti da realizzare in comune. Jason Blum ha dichiarato in proposito a Hollywood Reporter: "In genere non facciamo uscire più di tre o quattro film all'anno e spero che insieme a James potremo farne uscire da sei a otto". Il produttore è al momento al massimo del suo potere, reduce com'è dall'inatteso e gigantesco successo di Five Nights at Freddy's, che, pur stroncato dalla critica, ha incassato nel mondo quasi 291 milioni di dollari, una cifra impressionante specialmente se paragonata al budget di 20 milioni di dollari con cui è stato realizzato. Anche a James Wan le cose non vanno male, visto che ha alle spalle saghe di grande successo come Saw e The Conjuring ed è attualmente al cinema col suo Aquaman e il Regno Perduto, i cui risultati sono però finora inferiori alle aspettative, forse anche a causa dell'inflazione di film di supereroi. Dalla loro collaborazione comunque, noi appassionati di horror ci aspettiamo belle sorprese. .