Il mostro dei mari: trailer italiano del nuovo film d'animazione in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta in streaming su Netflix il prossimo 8 luglio questo film d'avventura diretto dal Chris Williams di Big Hero 6 e Oceania. Ecco trailer, trama e poster di Il mostro dei mari.

Debutterà in streaming su Netflix il prossimo 8 luglio un nuovo film d'animazione intitolato Il mostro dei mari, nuova regia di Chris Williams: quello che ha vinto nel 2015 il premio Oscar per il miglior film animato con l'acclamato Big Hero 6, co-diretto con Don Hall, ed è stato anche uno dei registi di Oceania.

Doppiato nella versione italiana da Diego Abatantuono, Claudio Santamaria e Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Il mostro dei mari è un film d'avventura per tutta la famiglia scritto da Williams con Nell Benjamin, che porterà i suoi spettatori a navigare i sette mari fino ai confini del mondo.

Questo qui di seguito è il primo trailer italiano ufficiale di Il mostro dei mari.





In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia.