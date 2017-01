Il misterioso trailer del misterioso film di fantascienza (senza titolo) della A24

Andiamo per ordine.

Per chi non lo sapesse, la A24 è una società di produzione e distribuzione americana indipendente che ha firmato molti dei titoli più interessanti degli ultimi tempi.

Spring Breakers, The Bling Ring, Locke, A Most Violent Year, Ex Machina, The Witch, Moonlight e 20th Century Women, sono tutti film prodotti da A24: tanto per capirci.

Ora, da qualche ora, sul suo canale YouTube ufficiale, la A24 ha messo online un trailer di un misterioso e finora sconosciuto film di fantascienza, di cui non è indicato nemmeno il titolo.

Anche il trailer, adesso, è indicato come "Untitled", mentre nei primissimi minuti successivi al suo upload era indicato come TOR TSR WITNESS.

Di cosa si tratti, non ne abbiamo idea. Siti statunitensi, a giudicare dall'enigmaticità del tutto e dallo stile delle immagini, hanno ipotizzato possa trattarsi di un nuovo film di Shane Carruth, ma non ci sono prove evidenti per fare questo collegamento.

Ne sapremo qualcosa di più? E quando? Sono domande alle quali solo il tempo potrà rispondere.

Intanto, vedetevi anche voi il trailer misterioso di questo ancor più misterioso film di fantascienza della A24.