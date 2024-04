Il Mio Posto è Qui: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film alla presenza del cast

News Cinema

ComingSoon ti dà l'opportunità di prenotare un invito omaggio valido per due persone per l'anteprima del film Il Mio Posto è Qui, che si terrà a Roma, alla presenza dei registi e die due protagonisti. Il film con Ludovica Martino e Marco Leonardi, sarà in nei cinema dal 9 maggio con Adler Entertainment.

Dopo la presentazione in anteprima al recente Bifest - Bari International Film Festival, Il Mio Posto è Qui, film diretto da Daniela Porto e Cristiano Bortone, arriverà nei nostri cinema il 9 maggio, distribuito da Adler Entertainment.

ComingSoon ti dà l'opportunità di partecipare all'anteprima del film, che si terrà a Roma martedì 23 aprile alle 20.30 presso il Cinema Adriano (Piazza Cavour) alla presenza dei registi e dei due protagonisti Ludovica Martino e Marco Leonardi. Puoi prenotare il tuo invito omaggio valido per 2 persone al link che trovi qui sotto.

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo all'ingresso del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.

Il Mio Posto è Qui: la trama e il trailer del film