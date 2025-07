Il Mio Amico Pinguino: tutto sul film con Jean Reno al Giffoni Film Festival 2025, in concorso

News Cinema

In concorso al Giffoni Film Festival 2025, Il mio amico pinguino vede Jean Reno nei panni di un pescatore che instaura un rapporto speciale con un piccolo pinguino. Ecco il trailer del film prossimamente al cinema, distribuito da Leone Film Group e basato su una storia vera.

Al Giffoni Film Festival 2025 c'è in concorso nella sezione 6+ Il mio amico pinguino, delicata storia d'amicizia tra un pescatore interpretato da Jean Reno e un piccolo pinguino: il lungometraggio diretto da David Schurmann sarà distribuito prossimamente nelle sale italiane da Leone Film Group, e presenta una fotografia a cura del premio Oscar Anthony Dod Mantle, già collaboratore di Danny Boyle. Il film è una coproduzione tra Stati Uniti e Brasile, con quest'ultimo a fare da cornice alle vicende. Dopo il trailer in inglese, leggiamo qualche dichiarazione del regista.





Il mio amico pinguino, Jean Reno pescatore nel film in concorso a Giffoni 2025

La storia raccontata da Il mio amico pinguino è vera, tanto che il piccolo DinDim divenne un fenomeno virale nel 2016, quando il suo rapporto d'amicizia col pescatore brasiliano João Pereira de Souza (Jean Reno nel film) fu reso pubblico al mondo da un gruppo di ricercatori: non era mai successo che un pinguino si dimostrasse così amichevole con un essere umano, al punto da tornare a trovarlo ogni anno percorrendo migliaia di chilometri. L'enigma si spiega con un legame basato sulla gratitudine: João, che aveva perso suo figlio, infatti s'imbatté nell'animale ferito e sporco di petrolio, prendendosi cura di lui e salvandolo. L'idea era restituirlo al mare una volta guarito, ma DinDim (così battezzato dalla nipotina del pescatore) aveva altri piani!

Il regista e documentarista David Schurmann, nel 2016 autore di Little Secret, proposto dal Brasile per concorrere agli Oscar, commenta così il suo impegno su Il mio amico pinguino: "In questa storia vera che ha stupito il mondo ho visto una favola senza tempo, ricca di bellezza. Il mio desiderio è che tocchi il cuore di persone di ogni età e provenienza. Abbiamo voluto realizzare un film sì divertente, coinvolgente e visivamente spettacolare, ma che sapesse anche raccontare qualcosa di profondo sull’amore e sulla magia che solo la Natura può regalarci."

Il mio amico pinguino è stato scritto da Paulina Lagudi Ulrich e Kristen Lazarian, e vede nel cast anche Adriana Barraza, nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista per Babel.